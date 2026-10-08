Estas foram as primeiras palavras da mulher que recuperou consciência depois de sobreviver a duas injeções letais

Fonte: Com agência Lusa

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Christa Pike, a mulher que sobreviveu a duas injeções letais nos Estados Unidos, acordou “zangada e confusa” nas horas que se seguiram a ter recuperado a consciência após a tentativa falhada de execução, segundo a Associated Press: “Onde estou?”, foram as primeiras palavras, revelou o seu advogado de defesa.

De acordo com a moção judicial apresentada pelos advogados, a mulher entrou naquele centro hospitalar em estado crítico com ambos os braços inchados, queimados e com bolhas.

O pessoal médico trabalhou para salvar a sua vida e eliminar do seu organismo o fármaco altamente alcalino e cáustico que atua como uma queimadura química ao infiltrar-se nos tecidos.

Segundo o documento, a equipa penitenciária usou pelo menos sete agulhas para tentar canalizar uma via periférica, chegando a dobrar-se uma delas num ângulo de 90 graus ao retirá-la.

No meio da dor, a própria Pike tentou indicar aos funcionários onde colocar as agulhas, ouviu-se a soluçar e ofegar, e chegou a exclamar textualmente: "Sinto que o braço vai rebentar", e a perguntar: "Isto é assim?".

A mulher, de 50 anos, tinha passado quase três décadas no corredor da morte no estado norte-americano do Tennessee após ser condenada, em 1996, pelo assassinato da sua colega de estudos Colleen Slemmer, e seria a primeira mulher executada naquele estado em mais de 200 anos.

Perante o incidente, o governador do Tennessee, Bill Lee, suspendeu as restantes execuções previstas para este ano e ordenou uma investigação independente do ocorrido com o apoio da Procuradoria-Geral, enquanto a defesa de Pike solicita a preservação imediata de todas as provas e a comutação da sua pena.

Segundo meios locais, o caso de Pike é a segunda tentativa de execução falhada no Tennessee este ano.