Christa Park
Christa Park | This photo provided by the Tennessee Department of Correction shows Christa Pike on Jan. 12, 2023. (TDOC via AP)

Estas foram as primeiras palavras da mulher que recuperou consciência depois de sobreviver a duas injeções letais
IOL
Hoje às 10:34
Fonte: Com agência Lusa
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"Sinto que o braço vai rebentar", disse durante a tentativa de execução

Christa Pike, a mulher que sobreviveu a duas injeções letais nos Estados Unidos, acordou “zangada e confusa” nas horas que se seguiram a ter recuperado a consciência após a tentativa falhada de execução, segundo a Associated Press: “Onde estou?”, foram as primeiras palavras, revelou o seu advogado de defesa.

De acordo com a moção judicial apresentada pelos advogados, a mulher entrou naquele centro hospitalar em estado crítico com ambos os braços inchados, queimados e com bolhas.

O pessoal médico trabalhou para salvar a sua vida e eliminar do seu organismo o fármaco altamente alcalino e cáustico que atua como uma queimadura química ao infiltrar-se nos tecidos.

Segundo o documento, a equipa penitenciária usou pelo menos sete agulhas para tentar canalizar uma via periférica, chegando a dobrar-se uma delas num ângulo de 90 graus ao retirá-la.

No meio da dor, a própria Pike tentou indicar aos funcionários onde colocar as agulhas, ouviu-se a soluçar e ofegar, e chegou a exclamar textualmente: "Sinto que o braço vai rebentar", e a perguntar: "Isto é assim?".

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A mulher, de 50 anos, tinha passado quase três décadas no corredor da morte no estado norte-americano do Tennessee após ser condenada, em 1996, pelo assassinato da sua colega de estudos Colleen Slemmer, e seria a primeira mulher executada naquele estado em mais de 200 anos.

Perante o incidente, o governador do Tennessee, Bill Lee, suspendeu as restantes execuções previstas para este ano e ordenou uma investigação independente do ocorrido com o apoio da Procuradoria-Geral, enquanto a defesa de Pike solicita a preservação imediata de todas as provas e a comutação da sua pena.

Segundo meios locais, o caso de Pike é a segunda tentativa de execução falhada no Tennessee este ano.

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