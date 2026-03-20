Morreu o 'Walker, o Ranger do Texas': Chuck Norris partiu aos 86 anos

Chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada: Primavera começa com a Therese a tapar o sol

O ator norte-americano Chuck Norris, conhecido pelos múltiplos filmes de artes marciais que protagonizou ao longo de décadas e por encarnar o ranger Cordell Walker numa série televisiva, morreu na quinta-feira, aos 86 anos, anunciou a família.

“Para o mundo, foi um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, foi um marido dedicado, um pai e avô carinhoso, um irmão incrível e o coração da nossa família. Viveu a sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável para com as pessoas que amava”, pode ler-se no comunicado publicado nas contas oficiais do ator nas redes sociais.

Norris tinha sido hospitalizado no Hawai, na quinta-feira.