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Lifestyle

Morreu o 'Walker, o Ranger do Texas': Chuck Norris partiu aos 86 anos

"Para nós, foi um marido dedicado, um pai e avô carinhoso, um irmão incrível e o coração da nossa família"

Agência Lusa
Há 3h e 58min
Chuck Norris
Chuck Norris
Foto: Associated Press
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O ator norte-americano Chuck Norris, conhecido pelos múltiplos filmes de artes marciais que protagonizou ao longo de décadas e por encarnar o ranger Cordell Walker numa série televisiva, morreu na quinta-feira, aos 86 anos, anunciou a família.

“Para o mundo, foi um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, foi um marido dedicado, um pai e avô carinhoso, um irmão incrível e o coração da nossa família. Viveu a sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável para com as pessoas que amava”, pode ler-se no comunicado publicado nas contas oficiais do ator nas redes sociais.

Norris tinha sido hospitalizado no Hawai, na quinta-feira.

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