Época de churrascos: cinco truques que vão fazer de si o rei da grelha

Os cozinheiros já não deitam as cascas de cebola e alhos para o lixo. É isto que fazem

Verão é sinónimo de churrascos entre família e amigos e, para quem toma conta da grelha, existem truques simples que ajudam muito no processo. O criador de conteúdos @healthwithcory partilhou no Instagram cinco dicas práticas que prometem tornar qualquer um no verdadeiro rei da grelha.

A primeira dica começa logo antes de acender o lume: se quiser saber quanto gás ainda tem na botija, basta verter um pouco de água morna sobre ele. A zona que ficar fria ao toque indica o nível atual de gás, uma forma de evitar surpresas a meio do churrasco.

Quando for preparar a grelha, dispense a escova: uma metade de cebola, passada na grelha ainda quente, consegue limpá-la de forma natural. Para evitar que os alimentos fiquem colados à superfície, uma batata cortada ao meio faz maravilhas. Ao esfregá-la diretamente na grelha, ajuda a criar uma camada antiaderente, sem recorrer a sprays ou óleos.

E para garantir hambúrgueres suculentos? Basta colocar um cubo de gelo no centro de cada um antes de ir para a grelha. À medida que o gelo derrete, liberta humidade e evita que a carne seque.

Já os cachorros-quentes podem ser difíceis de controlar, mas há solução: colocá-los num espeto facilita imenso o processo de virá-los, além de impedir que rolem de um lado para o outro.