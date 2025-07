Até custa a acreditar que esta churrasqueira custe pouco mais de 80 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Há coisas que são sinónimo de verão, e churrascos são uma delas. Mas nem sempre temos espaço (ou paciência) para modelos pesados, difíceis de montar ou que parecem feitos só para quem tem uma esplanada de restaurante. Foi por isso que esta churrasqueira da Outsunny nos chamou a atenção: custa pouco mais de 80 euros, chega rapidamente a casa e tem exatamente o que procuramos.

Cozinha ao ritmo certo

A grelha é grande o suficiente para preparar até 12 hambúrgueres de uma vez. E há um detalhe que faz toda a diferença: dá para ajustar a altura em cinco níveis diferentes. Ou seja, pode cozinhar tudo com calma — desde pimentos grelhados a entrecosto — sem ficar com tudo queimado por fora e cru por dentro.

Portátil, sem ser frágil

Apesar do design robusto, a churrasqueira é fácil de mover. As rodas permitem transportá-la do alpendre para o relvado.E como a estrutura é leve (mas estável), é perfeita tanto para quem tem quintal, como para quem faz churrascadas pontuais num terraço ou leva o grelhador para o campo ou para um piquenique.

Pensada para facilitar

Vem com prateleiras em madeira para apoiar utensílios, condimentos ou até um tabuleiro de carne pronta a servir — e isso evita aquela dança típica de andar à procura de onde pousar as coisas. Outro ponto positivo: o coletor de cinzas é removível, o que torna a limpeza muito mais simples. Não é o tipo de churrasqueira que vai deixar tudo preto à volta ou que obriga a limpar durante uma hora.

Seja para um jantar descontraído a dois ou para receber um pequeno grupo, esta churrasqueira tem o tamanho ideal: compacta o suficiente para caber em qualquer espaço exterior, mas com uma grelha ampla que permite cozinhar várias porções de uma só vez. “Gosto que tenha rodas e três estantes de madeira”, comentou um dos utilizadores na Amazon. O processo de montagem é simples e, depois de pronta, o uso é bastante intuitivo.

