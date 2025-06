Esqueça as churrasqueiras gigantes: este grelhador portátil é dobrável, leve e muito mais barato

Este artigo pode conter links afiliados*

Há algo de mágico em cozinhar ao ar livre. O cheiro do carvão, o crepitar da madeira, o ritual de virar os grelhados com a mão firme de quem já sabe o ponto certo da carne. Mas e se disséssemos que já não precisa de ter um quintal enorme ou um grelhador do tamanho de uma máquina de lavar para saborear esse momento?

A resposta está num pequeno objeto dobrável (mas que leva imensa carne, peixe ou legumes), leve e surpreendentemente eficaz: um grelhador portátil que cabe na bagageira de um carro, numa varanda estreita, ou até numa mochila maior.

Este grelhador é produzido em aço inoxidável, o que lhe garante durabilidade e resistência à ferrugem. Mas há mais: nas laterais, discretas aberturas em forma de flor fazem circular o ar, ajudando o carvão (ou a lenha) a acender com facilidade e a manter o calor uniforme. Resultado? Menos fumo, mais sabor, menos esforço.

COMPRAR AQUI

Com alças anti-queimaduras e uma grelha pensada para todo o tipo de alimentos – de legumes a hambúrgueres, passando por peixe ou peito de frango – este grelhador adapta-se a qualquer plano: seja um piquenique no parque ou no quaintal

Dobra-se com facilidade, é leve o suficiente para transportar sem dores de costas e, por apenas 55,99€, oferece muito mais do que se esperaria pelo preço.

“Usei-o durante todo o verão e até no inverno”, escreveu uma cliente. “Estável e resistente. É mais do que o suficiente para grandes quantidades de carne”, disse outro. Este produto tem mais de 5 mil avaliações com uma média acima das quatro estrelas.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.