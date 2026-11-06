Ainda não se rendeu à febre do pistácio? O Continente tem uma novidade que vai fazê-lo cair na tentação

Se é fã de pistácio, prepare-se: há uma novidade nas prateleiras do Continente que promete conquistar os mais gulosos. E se ainda não se deixou convencer por este sabor que tem conquistado cada vez mais fãs, talvez esta seja a desculpa perfeita para experimentar.

Chamam-se Yummy Mini Churros de Pistácio e juntam duas coisas difíceis de resistir: uma cobertura exterior crocante e um recheio cremoso de pistácio. A novidade promete fazer sucesso à mesa, sobretudo entre aqueles que não dispensam uma sobremesa ou um snack doce.

Mas há mais um detalhe que torna estes mini churros particularmente apelativos: a preparação é muito simples. Basta colocá-los na Air Fryer durante cinco minutos para ficarem prontos a comer. Uma solução prática para quando apetece um doce, seja para acompanhar o café, partilhar com a família ou simplesmente matar a vontade de comer qualquer coisa gulosa.

E quanto custa experimentar esta novidade? O preço é talvez uma das melhores surpresas: 2,69 euros.

Se é daqueles que não consegue resistir a tudo o que leva pistácio, já tem mais uma novidade para acrescentar à lista de compras. E atenção: com um recheio cremoso e uma preparação tão rápida, pode ser difícil ficar-se apenas pelo primeiro!