É pelos parapeitos e ombreiras que muita humidade entra nas nossas casas. Influencer resolveu com este spray (sem obras)

A criadora de conteúdos Tânia Martins, @homestoriespt no Instagram, mostrou recentemente um truque que pode evitar problemas de humidade dentro de casa. No vídeo, explica que muitas casas têm pedra à volta das portas, janelas ou varandas e, quando chove, essa pedra absorve água e pode deixá-la passar para o interior.
Para o evitar, a influenciadora digital usou o UH Aqua Z0, um produto que cria uma camada invisível na pedra e faz com que a água escorra em vez de entrar. A ideia é simples: se a água não entra pela pedra, também não chega ao interior da casa.
Como aplicar o produto
- Limpar a pedra: passe um pano húmido para retirar pó e sujidade.
- Isolar a área: proteja portas, janelas ou outras superfícies próximas para evitar borrifos.
- Borrifar o UH Aqua Z0: aplique diretamente na pedra.
- Deixar secar: após a aplicação, a pedra mantém o aspeto, mas a água deixa de ser absorvida.
O efeito é imediato: antes, a pedra ficava escura e molhada porque absorvia água; depois, a água escorre sem entrar.
Onde usar este produto
O UH Aqua Z0 é indicado para zonas em pedra expostas à chuva:
- Molduras de portas e janelas
- Varandas e terraços com pedra
- Escadas exteriores
- Muros e muretes
- Pavimentos em pedra natural
Em todas estas áreas, o produto ajuda a impedir que a água entre em casa, mesmo em dias de chuva intensa.
Quando usar
Este produto deve ser aplicado antes da época de chuva, quando o tempo ainda está seco, para garantir proteção antecipada. Também é útil sempre que notar zonas molhadas ou encharcadas, evitando que pequenas infiltrações se transformem em problemas maiores. Mesmo que o clima esteja mais seco, aplicar o UH Aqua Z0 de vez em quando ajuda a manter a pedra em bom estado e prolonga a sua proteção ao longo do tempo.
Veja o vídeo de Tânia Martins: