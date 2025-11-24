Facebook Instagram
É pelos parapeitos e ombreiras que muita humidade entra nas nossas casas. Influencer resolveu com este spray (sem obras)

Uma solução para quem tem áreas em pedra que ficam encharcadas e deixam passar água para dentro
IOL
Há 1h e 27min
Spray UHU Aqua Zero
Spray UHU Aqua Zero

Captura de ecrã do vídeo de Tania Martins

A criadora de conteúdos Tânia Martins, @homestoriespt no Instagram, mostrou recentemente um truque que pode evitar problemas de humidade dentro de casa. No vídeo, explica que muitas casas têm pedra à volta das portas, janelas ou varandas e, quando chove, essa pedra absorve água e pode deixá-la passar para o interior.

Para o evitar, a influenciadora digital usou o UH Aqua Z0, um produto que cria uma camada invisível na pedra e faz com que a água escorra em vez de entrar. A ideia é simples: se a água não entra pela pedra, também não chega ao interior da casa.

Como aplicar o produto

  • Limpar a pedra: passe um pano húmido para retirar pó e sujidade.
  • Isolar a área: proteja portas, janelas ou outras superfícies próximas para evitar borrifos.
  • Borrifar o UH Aqua Z0: aplique diretamente na pedra.
  • Deixar secar: após a aplicação, a pedra mantém o aspeto, mas a água deixa de ser absorvida.

O efeito é imediato: antes, a pedra ficava escura e molhada porque absorvia água; depois, a água escorre sem entrar.

Onde usar este produto

O UH Aqua Z0 é indicado para zonas em pedra expostas à chuva:

  • Molduras de portas e janelas
  • Varandas e terraços com pedra
  • Escadas exteriores
  • Muros e muretes
  • Pavimentos em pedra natural

Em todas estas áreas, o produto ajuda a impedir que a água entre em casa, mesmo em dias de chuva intensa.

Quando usar

Este produto deve ser aplicado antes da época de chuva, quando o tempo ainda está seco, para garantir proteção antecipada. Também é útil sempre que notar zonas molhadas ou encharcadas, evitando que pequenas infiltrações se transformem em problemas maiores. Mesmo que o clima esteja mais seco, aplicar o UH Aqua Z0 de vez em quando ajuda a manter a pedra em bom estado e prolonga a sua proteção ao longo do tempo.

Veja o vídeo de Tânia Martins:

