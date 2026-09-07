20 euros para mudar o seu cabelo para sempre: o chuveiro com filtro que promete fios mais fortes

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A água que sai da torneira nem sempre é tão inofensiva quanto parece. Em zonas com água mais dura, o calcário e outras impurezas acumulam-se ao longo do tempo, deixando marcas visíveis — cabelo mais seco e quebradiço, pele mais sensível e até manchas nos azulejos da casa de banho. Foi precisamente para atacar este problema que surgiu este chuveiro com filtro incorporado, da marca Arbudspro, atualmente disponível por 20,32 €, com um desconto de 13% face ao preço habitual de 23,37 €.

A grande novidade está no sistema de filtragem de 15 etapas, integrado diretamente na cabeça do chuveiro, que ajuda a reter impurezas antes de a água entrar em contacto com a pele e o cabelo. Ao contrário de um chuveiro convencional, este acessório funciona como uma barreira extra contra o calcário, sendo especialmente indicado para casas com água mais dura — um problema comum em várias zonas do país e que, a longo prazo, pode acelerar o desgaste do cabelo e ressecar a pele.

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Para além da filtragem, o chuveiro oferece três modos de jato mais um adicional, permitindo alternar entre um fluxo mais suave, pensado para peles sensíveis, e opções mais intensas para uma limpeza mais profunda. Tem ainda um botão de ligar/desligar integrado, útil para poupar água durante o banho sem ter de mexer na torneira, e vem com uma mangueira de 1,5 metros, o que facilita tanto a instalação como o uso. A montagem é simples e não exige ferramentas especiais, encaixando na maioria dos sistemas de chuveiro já existentes em casa.

Com uma classificação de 4 em 5 estrelas e mais de 100 avaliações na Amazon, e mais de 300 unidades vendidas apenas no último mês, este chuveiro tem conquistado quem procura uma solução simples e acessível para cuidar da pele e do cabelo sem alterar a rotina diária — e, a este preço, é uma troca fácil de justificar.

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