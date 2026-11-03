Ciberataque atinge sete supermercados em Portugal. Frigoríficos foram afetados e três lojas perderam produtos

Sete supermercados Intermarché em Portugal foram afetados por um ciberataque que atingiu os sistemas de refrigeração, provocando alterações na temperatura de frigoríficos e arcas congeladoras. Em três das lojas houve perda de produtos, que terão de ser encaminhados para destruição, segundo a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).

O incidente foi confirmado pelo Grupo Mosqueteiros, que detém a insígnia Intermarché, depois de terem sido identificados problemas em sete estabelecimentos. As localizações das lojas afetadas não foram divulgadas.

De acordo com a empresa, o ataque terá tido como alvo um prestador de serviços externo responsável pela gestão dos sistemas de refrigeração. O grupo diz ter acionado os procedimentos necessários, em articulação com os parceiros responsáveis pela manutenção dos equipamentos, para reduzir o impacto do incidente e recuperar o funcionamento normal dos sistemas.

Ciberataque afetou os sistemas de refrigeração de sete lojas

A APED confirmou à agência Lusa que um dos seus associados reportou um incidente desta natureza em sete lojas. Mais tarde, o Grupo Mosqueteiros esclareceu que os supermercados afetados pertencem ao Intermarché.

O ataque provocou alterações nas temperaturas dos equipamentos de frio, essenciais para conservar alimentos frescos e congelados. Segundo a APED, três estabelecimentos registaram prejuízos e perderam produtos, que serão encaminhados para destruição.

Apesar dos problemas, as sete lojas mantêm-se em funcionamento.

O Grupo Mosqueteiros garantiu que a cadeia de abastecimento não foi afetada e que estão asseguradas as condições de higiene e segurança alimentar. A empresa não identificou os estabelecimentos atingidos nem divulgou o valor dos prejuízos.

Ataques a supermercados estão a espalhar-se pela Europa

O caso português surge numa altura em que vários supermercados europeus têm sido afetados por ataques informáticos dirigidos aos sistemas de refrigeração.

A 2 de novembro, foram também reportados incidentes em estabelecimentos de vários países, incluindo Bélgica, Luxemburgo, Suécia, Irlanda, Países Baixos e Estónia. Em diferentes cadeias, os problemas nos equipamentos de frio obrigaram à retirada de alimentos e provocaram perdas de produtos.

A agência Reuters noticiou que mais de uma centena de estabelecimentos comerciais europeus reportaram problemas nos sistemas de refrigeração naquele dia, com várias empresas a associarem os incidentes a ataques informáticos.

Esta vaga de ocorrências surge depois de um episódio semelhante registado em França, em outubro, que terá afetado centenas de supermercados e provocado a subida das temperaturas de frigoríficos e congeladores. Também nesse caso foram reportadas perdas de alimentos.

Apesar das semelhanças, não está confirmado que todos estes incidentes estejam relacionados ou tenham sido executados pelos mesmos responsáveis.

Porque é que um ataque informático pode estragar alimentos?

Os sistemas de refrigeração de supermercados dependem cada vez mais de equipamentos digitais e de ferramentas que permitem a sua monitorização e gestão à distância. Esta ligação facilita o controlo das temperaturas e a manutenção dos equipamentos, mas também pode criar pontos de entrada para ataques informáticos.

Se os sistemas forem comprometidos, os atacantes podem conseguir alterar o funcionamento dos equipamentos, incluindo as temperaturas de frigoríficos e congeladores. Quando a conservação dos alimentos fica comprometida, os produtos podem deixar de reunir as condições necessárias para serem comercializados.

No caso português, o Grupo Mosqueteiros afirma que acionou medidas para repor o funcionamento dos sistemas e assegura que estão garantidas as condições de segurança alimentar. A APED, por seu lado, confirmou a perda de produtos em três das sete lojas afetadas.

A situação volta a colocar em evidência os riscos associados à dependência tecnológica de serviços externos e a importância da segurança informática em infraestruturas essenciais à atividade dos supermercados.