Ciberataques podem provocar burnout e stress nos trabalhadores

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As consequências dos ciberataques já não se fazem sentir apenas nos sistemas informáticos e na atividade das empresas, mas também nas pessoas. De acordo com o estudo Cyber Readiness Report 2026, da Hiscox, 81% das empresas portuguesas inquiridas que sofreram ataques informáticos identificam situações de burnout, ambientes de trabalho tóxicos ou níveis elevados de stress entre os colaboradores. Ou seja, os resultados colocam em evidência uma dimensão da cibersegurança que vai muito além dos prejuízos financeiros e da recuperação dos sistemas.

Do conjunto de organizações portuguesas afetadas por ciberataques, 44% identificam níveis elevados de stress entre os trabalhadores, enquanto 32% reportam o desenvolvimento de uma cultura de trabalho tóxica e também 32% referem um aumento das baixas por doença. O burnout é outra das consequências identificadas e mencionado por 24%.

A percentagem deempresas que associa os ciberataques a ambientes de trabalho tóxicos aumentou, comparativamente a 2025, de 22% para 32%, enquanto o aumento das baixas por doença passou de 20% para 32%, o que representa subidas de 10 e 12 pontos percentuais, respetivamente. Também os níveis elevados de stress registaram um crescimento, de 41% para 44%. Em contrapartida, as situações de burnout diminuíram de 33% para 24%.

Estes dados mostram como a pressão para recuperar operações, gerir informação comprometida e assegurar a continuidade do negócio pode prolongar-se no tempo, afetando o bem-estar dos trabalhadores, a produtividade e a capacidade de resposta das organizações.

Mas nem tudo é mau porque, apesar do agravamento dos impactos negativos, os resultados também revelam uma outra realidade. Isto porque, sete em cada dez empresas portuguesas afetadas por ciberataques (71%) identificam um reforço da entreajuda ou da lealdade dos colaboradores após um ataque, um crescimento significativo face aos 45% registados em 2025.

A forma como as organizações comunicam com os trabalhadores, distribuem responsabilidades e asseguram o apoio necessário durante os períodos de maior pressão pode ser determinante para a forma como as equipas atravessam a crise e conseguem recuperar.

Os resultados do relatório da Hiscox (feito em colaboração com Wakefield Research) reforçam a importância de olhar para a cibersegurança também como uma questão de bem-estar dos trabalhadores, porque embora a proteção de dados e o restabelecimento das operações continuem a ser encaradas como prioridades, as consequências dos ataques sobre as equipas demonstram que a recuperação de uma empresa não se esgota na dimensão tecnológica.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders