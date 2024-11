Lisboa já tem um Centro de Competências em Cibersegurança

Link To Leaders

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) lançou o Centro de Competências em Cibersegurança, no Templo da Poesia, em Oeiras, uma iniciativa que faz parte da primeira fase do projeto Ciber4ALL que pretende reforçar a segurança cibernética de mais de 450 entidades públicas e privadas.

O projeto pretende capacitar entidades públicas e as pequenas e médias empresas no domínio da cibersegurança, na utilização segura dos dados através da criação de condições físicas e tecnológicas para um modelo de coordenação da cibersegurança e da segurança da informação, segundo comunicado.

O Centro de Competências em Cibersegurança (CCC) está inserido no projeto Ciber4ALL que tem como responsáveis a Associação Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI), a Câmara Municipal de Oeiras, a Universidade Autónoma de Lisboa e o Instituto Politécnico de Setúbal.

A iniciativa Ciber4ALL insere-se no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e, de acordo com o mesmo comunicado, está prevista a sua finalização até ao final do primeiro trimestre de 2026.

