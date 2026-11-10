As novas regras de cibersegurança que protegem os jogadores portugueses de entretenimento digital

Com as organizações portuguesas a sofrerem mais de três mil tentativas de ciberataques por semana — um salto alarmante de 61% no último ano —, a segurança digital deixou de ser um problema exclusivo dos técnicos informáticos. Os dados, divulgados pela Check Point Research evidenciam que, hoje, o problema afeta qualquer pessoa que introduza os dados do seu cartão de crédito num portal de entretenimento. No caso do jogo online, onde o volume de dinheiro e de informações sensíveis atrai atenções indesejadas, a proteção do utilizador passou a ser garantida por uma rede muito mais apertada de leis e regulamentos.

A primeira linha de defesa nacional entrou em vigor em abril, através do novo decreto-lei que transpõe a exigente diretiva europeia de cibersegurança NIS2. Na prática, a lei obriga as empresas de maior relevo a controlarem os seus riscos ao milímetro e a reportarem incidentes graves às autoridades. Quem descurar estas regras arrisca multas colossais, que podem chegar aos 10 milhões de euros. Contudo, como esta legislação é abrangente e não foca o jogo online em específico, a verdadeira salvaguarda dos apostadores recai sobre o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).

O que exige o regulador do jogo

Antes de um casino online ou casa de apostas poder sequer abrir as portas virtuais no país, tem de passar por um rigoroso escrutínio técnico. O regulador exige ligações blindadas e ficheiros rigorosamente cifrados, criando um fosso abismal entre o mercado legal e os sites piratas. Optar por uma plataforma sem licença significa jogar sem qualquer rede de segurança: se o saldo desaparecer ou os dados forem roubados, não há a quem recorrer.

Para o utilizador, a diferença prática está entre um incluído na lista oficial do SRIJ e um site sem licença. Este último fica fora de qualquer supervisão e deixa muito pouca margem para reclamar se algo falhar com os dados ou com o dinheiro. Por sua vez, os operadores autorizados oferecem jogos de demonstração e ferramentas de controlo, entre elas a autoexclusão.

Que pode verificar cada jogador?

Antes de criar uma conta, o SRIJ recomenda confirmar que o operador consta da sua lista de entidades autorizadas e que o endereço web coincide exatamente com o publicado, porque os sites fraudulentos podem pôr em risco a segurança do utilizador.

Ainda assim, a proteção também depende de cada um. Convém ler as condições e a política de privacidade para saber que dados são recolhidos e como são tratados, e uma palavra-passe diferente para cada serviço, juntamente com a verificação em dois passos quando está disponível, reforça a conta contra acessos não autorizados.

Um passatempo para adultos

No fim de contas, importa lembrar que estas plataformas são concebidas essencialmente para proporcionar momentos de lazer. O jogo online deve ser usufruído de forma consciente, como um entretenimento reservado a adultos, e não como uma fonte alternativa de rendimentos. Assim, enquanto as robustas normas de cibersegurança blindam as contas e os dados contra ameaças externas, cabe às ferramentas de jogo responsável e ao próprio utilizador garantirem que a experiência se mantém sempre segura e equilibrada.