Está na altura de fazer um ciclo de limpeza na máquina da roupa: saiba o que deve usar

A máquina de lavar roupa é um dos eletrodomésticos mais essenciais no dia-a-dia das nossas casas. No entanto, com o uso frequente, podem ficar no tambor resíduos de detergente, amaciador, fios e até mesmo minerais presentes na água.

O resultado destes resíduos acumulados é uma máquina pouco eficiente, maus odores e roupa mal lavada. Além disso, ambientes húmidos e fechados podem favorecer a proliferação de bactérias e fungos e maus odores.

Mas, ao programar um ciclo de limpeza, deve adicionar um produto que ajude na desinfeção do aparelho. Um dos mais mencionados é o vinagre branco. Em resposta ao IOL, o diretor técnico da empresa de reparação de eletrodomésticos Athinasis, Bruno Almeida, corrobora a utilidade deste produto natural, sublinhando que “ajuda a remover resíduos de detergente e depósitos de calcário”. “Utilize uma a duas chávenas de vinagre branco no compartimento do detergente e faça um ciclo de lavagem a 60ºC”, recomenda o especialista.

Além do vinagre, também a lixívia é uma opção de limpeza poderosa: “é eficaz contra mofo e bactérias”, explica Bruno Almeida, com a ressalva de que “deve ser usada com cuidado”. “Adicione uma pequena quantidade no compartimento do detergente e faça um ciclo com água quente. Certifique-se de que ventila bem a máquina após o uso”, recomenda o técnico.

Há um cuidado muito importante a ter: nunca misturar vinagre e lixívia. “A sua combinação pode produzir gases tóxicos. Opte sempre apenas por um produto”, explica o especialista.

Há ainda produtos próprios para limpar a máquina de lavar roupa, que “são especialmente formulados para limpar a máquina em profundidade e proteger os seus componentes”, explica Bruno Almeida, referindo-se a produtos como os descalcificantes. “Siga as instruções do fabricante para melhores resultados”, recomenda.

O técnico recomenda ainda que limpe também o filtro e a gaveta do detergente durante a manutenção regular para uma limpeza mais eficaz.

