Espanhóis destacam passeio em cidade portuguesa que permite “flutuar no rio”

Imprensa internacional aponta as oito cidades portuguesas mais bonitas

Passeio pedonal na margem direita do rio Cávado, em Barcelos

A imprensa espanhola está a dar destaque a um novo passadiço em Portugal que convida os visitantes a “flutuar sobre o rio”. Trata-se do renovado passeio pedonal na margem direita do rio Cávado, em Barcelos.

O jornal galego Metropolitano escreve que "quem vier poderá desfrutar desta pequena cidade portuguesa, indiscutivelmente ligada à lenda do "Galo de Barcelos" , um dos emblemas de Portugal e símbolo de boa sorte, prosperidade e esperança. Além disso, possui um patrimônio histórico que também vale a pena visitar".

Um percurso com cerca de 1,5 km que inclui troços sobreelevados sobre a água, proporcionando uma perspetiva única da paisagem ribeirinha. Este investimento de 4,4 milhões de euros insere-se na tendência crescente de valorização dos espaços verdes urbanos e da mobilidade pedonal. Barcelos segue assim o exemplo de outras cidades da Península Ibérica, como Vigo ou Pontevedra, ao apostar em zonas de lazer junto aos rios, pode ler-se ainda no artigo do jornal espanhol.

A construção do “Passadiço Pedonal ao Longo da Margem Direita do Rio Cávado, entre a Frente Ribeirinha e a Quinta do Brigadeiro”, na cidade de Barcelos, teve como objetivo permitir e incentivar a mobilidade urbana ambiental e energeticamente mais sustentável.

Além da beleza natural, quem visita Barcelos pode ainda explorar o seu património histórico e conhecer a lenda do famoso Galo de Barcelos - um dos maiores símbolos de Portugal. O novo passadiço está equipado com dois parques de estacionamento, facilitando o acesso de visitantes e autocaravanas.