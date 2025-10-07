Esta é a cidade portuguesa com gente mais simpática. Votação internacional colocou-a no top 10 mundial

De Norte a Sul, os restaurantes com melhor qualidade/preço em Portugal, segundo a IA

Lisboa foi eleita uma das cidades mais simpáticas do mundo, segundo o prestigiado ranking anual da Condé Nast Traveller – Readers’ Choice Awards 2025. A capital portuguesa conquistou o oitavo lugar, empatando com Edimburgo, na Escócia, numa votação internacional que contou com milhares de leitores de todo o mundo.

De acordo com a publicação norte-americana, Lisboa tem uma forma única de receber quem a visita: “Lisboa tem uma abordagem aos viajantes que parece refletir o seu forte sentido de família, com todos os que visitam esta cidade amada a serem recebidos como parentes há muito perdidos”, escreveu a CN Traveller.

A simpatia dos lisboetas foi um dos fatores decisivos para o destaque da capital portuguesa, mas não foi o único. A publicação sublinha também a beleza da cidade e o seu encanto característico: “Poucas cidades europeias são mais pitorescas do que a ensolarada capital portuguesa, construída sobre sete colinas junto ao rio Tejo.”

A CN Traveller descreve ainda o cenário típico lisboeta, repleto de detalhes que encantam quem chega pela primeira vez: “Percorra os bairros de telhados vermelhos e siga os icónicos elétricos amarelos enquanto descem as ruas inclinadas, sempre atento aos azulejos pintados à mão que decoram as fachadas.”

Para a publicação, não há experiência mais autêntica do que ouvir fado em Lisboa: “Nenhuma viagem a Lisboa fica completa sem ouvir fado – estas melodias tradicionais e emocionantes são a melhor forma de sentir o coração pulsante da cidade.”

Entre milhares de cidades avaliadas, Lisboa destacou-se pela autenticidade, acolhimento e energia contagiante dos seus habitantes. Este reconhecimento internacional volta a reforçar o papel da capital portuguesa como destino de excelência.