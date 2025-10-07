Facebook Instagram

Esta é a cidade portuguesa com gente mais simpática. Votação internacional colocou-a no top 10 mundial

Uma cidade portuguesa acaba de ser distinguida entre as mais simpáticas do mundo, segundo uma votação internacional promovida pela CN Traveller
IOL
Hoje às 09:41
Este aparelho elimina manchas e odores dos tecidos e está 87 euros mais barato

Lisboa foi eleita uma das cidades mais simpáticas do mundo, segundo o prestigiado ranking anual da Condé Nast Traveller – Readers’ Choice Awards 2025. A capital portuguesa conquistou o oitavo lugar, empatando com Edimburgo, na Escócia, numa votação internacional que contou com milhares de leitores de todo o mundo.

De acordo com a publicação norte-americana, Lisboa tem uma forma única de receber quem a visita: “Lisboa tem uma abordagem aos viajantes que parece refletir o seu forte sentido de família, com todos os que visitam esta cidade amada a serem recebidos como parentes há muito perdidos”, escreveu a CN Traveller.

A simpatia dos lisboetas foi um dos fatores decisivos para o destaque da capital portuguesa, mas não foi o único. A publicação sublinha também a beleza da cidade e o seu encanto característico: “Poucas cidades europeias são mais pitorescas do que a ensolarada capital portuguesa, construída sobre sete colinas junto ao rio Tejo.”

A CN Traveller descreve ainda o cenário típico lisboeta, repleto de detalhes que encantam quem chega pela primeira vez: “Percorra os bairros de telhados vermelhos e siga os icónicos elétricos amarelos enquanto descem as ruas inclinadas, sempre atento aos azulejos pintados à mão que decoram as fachadas.”

Para a publicação, não há experiência mais autêntica do que ouvir fado em Lisboa: “Nenhuma viagem a Lisboa fica completa sem ouvir fado – estas melodias tradicionais e emocionantes são a melhor forma de sentir o coração pulsante da cidade.”

Entre milhares de cidades avaliadas, Lisboa destacou-se pela autenticidade, acolhimento e energia contagiante dos seus habitantes. Este reconhecimento internacional volta a reforçar o papel da capital portuguesa como destino de excelência.

RELACIONADOS
Este aparelho elimina manchas e odores dos tecidos e está 87 euros mais barato
"Um tesouro escondido": Imprensa internacional destaca descoberta em Portugal que está a "fascinar o mundo"
Imprensa internacional continua a destacar piscina natural portuguesa que está encerrada por falta de segurança
Depois das praias, imprensa espanhola destaca os melhores mercados portugueses
Imprensa internacional destaca micro hotel português com um dos sete melhores da Europa
Mais Vistos
00:01:14
Secret Story
Aconteceu! Liliana e Fábio dão o primeiro beijo na boca - e as imagens são bem tórridas
tvi
00:01:14
Secret Story
Dois dias depois de terminar o noivado com Zé, Liliana beija Fábio na boca
tvi
00:04:20
Secret Story
A milímetros do primeiro beijo. Liliana e Fábio já não escondem desejo
tvi
00:01:04
Dois às 10
Em direto, Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio na cama: «Isto é um beijo?»
tvi
Destaques IOL
Saúde
A gelatina é recomendada na maioria das dietas, mas especialistas alertam para riscos de a comer todos os dias
Mafalda Agante
Uma mesa sobre o Atlântico: o encanto da Casa de Chá da Boa Nova na companhia de Matt Preston
Receitas
Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)
Levi's
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon
Mais Lidas
Miss portugal
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
Marisa Cruz
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?
Seleção
Seleção: António Silva, Diogo Costa e Gonçalo Inácio são os que têm mais minutos
maisfutebol
Bruno Savate
Bruno Savate é fã de um concorrente do Secret Story 9 - E a escolha vai surpreendê-lo
Casamento
Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro
Dois às 10
Cantora portuguesa escondeu diagnóstico de cancro do grande público: «Tirar um peito é sempre uma amputação»
tvi