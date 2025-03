Viver sozinha? Estas são as cidades mais seguras para as mulheres

Com o crescimento dos vistos para nómadas digitais, o trabalho remoto a longo prazo tornou-se mais acessível do que nunca, motivando profissionais a explorarem destinos seguros e acolhedores para chamar de lar. Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, a 8 de março, e destacar a importância de criar ambientes seguros e inclusivos para as mulheres, o site de aluguer de alojamentos Holidu recorreu a fontes como o Numbeo e Nomads.com, para identificar as cidades mais seguras do mundo para as mulheres nómadas digitais.

Este estudo destaca os destinos onde as mulheres se sentem mais confortáveis, apoiadas e livres para prosperar enquanto trabalham remotamente.

A Holidu partiu de 200 cidades classificadas como as melhores para os nómadas digitais, por nómadas digitais, no Nomads.com e analisou-as em função de uma série de factores diferentes para determinar a segurança das mulheres:

Segurança de andar sozinha como mulher: ter em conta as preocupações de ser atacada quando anda sozinha como mulher

Simpatia para com os estrangeiros: considerar a recetividade para com os nómadas em geral

Simpatia para com as mulheres: considerar o grau de acolhimento das mulheres

Rácio mulheres/homens nómadas digitais: para saber onde se concentra o maior número de mulheres nómadas

Legislação sobre assédio sexual no emprego: analisar as atitudes em relação às mulheres no local de trabalho

As mulheres podem ter os mesmos empregos que os homens: para analisar as atitudes em relação às mulheres trabalhadoras

Oferta de nómadas digitais durante mais de 6 meses: para compreender onde é que os trabalhadores remotos são explicitamente bem-vindos

E o país mais seguro?

Portugal tornou-se oficialmente o destino número 1 para as nómadas digitais. Com praia, mar e uma comunidade de expatriados acolhedora, Portugal oferece o equilíbrio perfeito entre trabalho e aventura. Mas o que realmente distingue o nosso país é o seu visto de nómada digital, que permite aos trabalhadores remotos viver até um ano. Quer esteja a beber café num espaço de coworking em Lisboa, a fazer surf na Ericeira ou a explorar as ruas do Porto, Portugal é o país onde os sonhos de vida profissional se tornam realidade.

Percorra a galeria acima para ver as cidades na Europa e no mundo mais seguras.

Veja o estudo completo aqui