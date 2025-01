Cidade portuguesa considerada uma das mais feias da Europa pela imprensa internacional

Um artigo publicado na secção de viagens do jornal britânico The Telegraph lançou um olhar crítico sobre várias localidades costeiras da Europa e destacou as mais bonitas e as mais feias. A análise não poupou crítica a algumas cidades, incluindo um destino português muito procurado por turistas.

No artigo intitulado "As cidades costeiras mais bonitas (e mais feias) da Europa" ("The prettiest (and ugliest) seaside towns in Europe"), Albufeira foi destacada como uma das cidades costeiras mais feias da Europa. Segundo Mary Lussiana, autora do texto, esta cidade algarvia, que outrora foi uma pitoresca aldeia de pescadores, transformou-se num destino de turismo de massas que perdeu grande parte do seu encanto. A autora descreve Albufeira como "construída em excesso", afirmando que o local atrai visitantes graças ao "infinito número de bares, vida noturna pulsante e alojamentos baratos em blocos de apartamentos feios e modernos que ladeiam a praia". Apesar de mencionar a Praia dos Pescadores, distinguida com bandeira azul, a jornalista alerta que "é melhor olhar para o mar e não para o interior, para não ver os horrores".

Localidade portuguesa entre as mais bonitas

Por outro lado, o mesmo artigo de The Telegraph elege a Comporta como um dos destinos costeiros mais bonitos da Europa. Localizada no Alentejo, esta vila tem sido apontada como um refúgio de charme, conhecido tanto pela sua tranquilidade como pela sua exclusividade. A autora descreve-a como um local onde "provavelmente verá mais cegonhas, empoleiradas em campanários e chaminés, do que pessoas na gloriosa extensão costeira".

O texto também elogia a preservação das características locais, com edifícios caiados de branco e pormenores em azul, que refletem a identidade alentejana. Apesar da crescente fama, associada a residentes célebres, a vila mantém um ambiente único, que a autora descreve como "um deleite mediterrânico que encontra o Atlântico, sofisticado e arejado".