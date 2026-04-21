O que faz a ciência pela sociedade? Faculdade de Ciências ULisboa celebra 115 anos em dia único e de entrada livre

Depois de pedirmos explicações e esclarecimentos aos cientistas da Faculdade de Ciências ULisboa, sobre vários temas, como os efeitos do café no cérebro ou o possível fim da poluição marinha, chegou a hora de celebrar o 115.º aniversário da instituição. A data ganha ainda mais relevância num momento em que a Media Capital Digital reforça a ligação à Faculdade de Ciências, através de um protocolo de colaboração que pretende aproximar o rigor científico dos conteúdos que chegam diariamente às audiências da VERSA e do IOL.

Para assinalar esta importante data, na próxima quarta-feira, 22 de abril, acontece uma sessão comemorativa do Dia de Ciências no Grande Auditório da Faculdade, onde vão estar reunidos vários académicos, investigadores e especialistas para "refletir sobre o papel da ciência no desenvolvimento da sociedade", lê-se em comunicado.

É uma celebração ainda mais especial por ser a primeira sob a liderança de uma nova diretora, Conceição Freitas, "a primeira mulher a assumir o cargo na instituição centenária".

Durante a tarde de quarta-feira, a agenda será preenchida por momentos de reconhecimento de "mérito académico, científico e desportivo", assim como "a atribuição de prémios que distinguem o impacto notável de personalidades da Ciências ULisboa na sua comunidade e na sociedade".

Espera-se que um dos momentos altos do programa seja o painel "Inovar, Proteger, Impactar: O Futuro das Ideias Científicas" porque reúne "um conjunto de especialistas para debater os desafios e oportunidades associados à valorização do conhecimento científico".

Entre os convidados do painel estão nomes como Joana Piriquito Santos, Vice-Presidente da Comissão de Patentes UNION-IP e membro do comité consultivo do Instituto Europeu de Patentes e Ricardo Conde, Presidente da Agência Espacial Portuguesa.

Interessados? Temos boas notícias. É uma sessão aberta ao público e de entrada livre.

Programa completo do evento

13:50 - Abertura de portas e receção dos convidados

14:15 - Ciências 2026: a ciência a desafiar o futuro

14:20 - Mensagem da Diretora, Conceição Freitas

14:25 - Painel Inovar, Proteger, Impactar: O Futuro das Ideias Científicas

Ricardo Conde (Presidente, Agência Espacial Portuguesa)

Joana Piriquito Santos (Vice-Presidente, Comissão de Patentes UNION-IP | Membro do comité consultivo, Instituto Europeu de Patentes | Sócia Cofundadora, NLP)

Fernando Antunes (Cofundador e Chief Technology Officer, Delox | Professor Catedrático, Ciências ULisboa)

Alysson Bessani (Cofundador e Consultor Tecnológico, Vawlt | Presidente Departamento de Informática, Ciências ULisboa)

Moderador: Nuno Araújo (Presidente do Conselho Científico e Presidente do Departamento de Física, Ciências ULisboa)

15:05 - Q&A

15:10 - Mensagem do Presidente da Associação dos Estudantes, Mário Mateus da Costa

15:15 - Distinções aos Melhores Estudantes

15:45 - Reconhecimento da Docência de Excelência em Ciências

15:55 - 25 anos ao Serviço de Ciências

16:00 - Prémios de reconhecimento pelo impacto na Comunidade de Ciências e Sociedade 2025

16:10 - Mensagem de Encerramento

16:15 - Atuação da VicenTuna

16:20 - Brinde de Honra