“Tive um enfarte”: Cinha Jardim explica por que foi encontrada inconsciente no seu carro

Cinha Jardim, comentadora da TVI, desmaiou no seu carro na terça-feira e acabou por ser assistida no Hospital São José, tendo sido depois internada no Hospital de Santa Marta . Hoje, explicou que foi vítima de um enfarte do miocárdio e agradeceu o apoio de todos neste momento difícil.

“Muito obrigada a todos pelas mensagens de apoio que tenho recebido. Na terça-feira passada senti-me mal no carro mas consegui parar, perdi os sentidos e fui prontamente assistida por pessoas que iam a passar na rua, entre elas um médico estrangeiro que efetuou manobras de reanimação”, começa por contar a comentadora.

“Foi chamado o INEM que me transportou para o Hospital de São José onde foi excluída causa cerebrovascular. Na quarta-feira fui transferida para a unidade de Cardiologia do Hospital de Santa Marta onde foi feito um cateterismo e que confirmou que tive um enfarte do miocárdio”, esclareceu a comentadora de 66 anos numa publicação no Instagram.

“Aproveito para agradecer a todos os médicos, bombeiros enfermeiros e auxiliares que tão bem me trataram em São José e agora em Santa Marta. Encontro-me a recuperar nos cuidados intensivos e em breve vou poder voltar para casa”, escreveu.

No post podem ler-se várias mensagens de apoio, tanto de fãs como de figuras públicas. “Meu amor, minha avó do coração, recupere rápido que já só quero enchê-la de beijinhos e abraços”, escreveu Zé Lopes. Susana Dias Ramos também demonstrou solidariedade: “Cinha, meu bem… vamos embora ficar boa num instante. Que a recuperação seja breve. Até já.”