Hoje partilho contigo uma das minhas receitas favoritas: Cinnamon Rolls caseiros! Fofos, deliciosos e muito aromáticos, estes rolinhos de canela são perfeitos para acompanhar um café ou tornar qualquer lanche ainda mais especial.

Ingredientes

Massa:

500 g de farinha de trigo sem fermento

60 g de açúcar

1 ovo batido

1 c. de chá de fermento de padeiro seco

250 ml de leite morno

80 g de manteiga em cubos

Recheio:

125 g de manteiga amolecida

1 c. de sopa de canela em pó

3 c. de sopa de açúcar amarelo

Preparação

1. Na taça de uma batedeira, coloca a farinha, o açúcar, metade do ovo batido, o fermento e o leite. Bate com o gancho, em velocidade média, durante 10 minutos.

2. Adiciona a manteiga à temperatura ambiente, aos poucos, e deixa bater durante mais 5 a 10 minutos, até estar completamente incorporada. Cobre a taça com um pano e deixa levedar durante 1 hora.

3. Para preparar o recheio, mistura a manteiga amolecida, o açúcar amarelo e a canela até obteres uma pasta homogénea.

4. Estende a massa com um rolo, formando um retângulo. Espalha o recheio por toda a superfície, com a ajuda de uma espátula, e enrola a massa cuidadosamente.

5. Corta o rolo em rodelas. Distribui os rolinhos num tabuleiro forrado com papel vegetal e pincela com o restante ovo batido.

6. Leva ao forno, pré-aquecido a 200 ºC, durante 10 a 12 minutos, ou até ficarem douradinhos.

Dica: Serve ainda mornos para desfrutares de toda a fofura da massa e do aroma irresistível da canela!

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