Dores lombares? Esta cinta ajustável custa 23 euros na Amazon e tem milhares de avaliações positivas

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Passar horas sentado, carregar peso ou fazer um esforço maior do que o habitual: as costas, e em particular a zona lombar, são muitas vezes as primeiras a queixar-se. Na Amazon, a cinta lombar da NativoDex, com o selo “Escolha da Amazon”, custa 23,37 € e tem 4,4 estrelas em mais de 2.500 avaliações.

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O que dizem os compradores

O que mais se repete é a sensação de apoio. Uma compradora que sofre de lombalgias recorrentes escreve que a cinta a “ajudou bastante” e que alivia a pressão na zona lombar em atividade intensa. Outra pessoa conta que, dois dias depois de um mau puxão nas lombares, já fazia as compras com a cinta, e que “já não a tira”. Há quem a tenha comprado para os familiares, que a usam quase todos os dias e sentem alívio e reforço na zona lombar.

Algumas avaliações mencionam condições concretas. Um comprador com hérnia discal diz que a cinta lhe protege toda a zona lombar, e uma compradora com artrose num disco afirma que treina com mais segurança e sem preocupação. Outra pessoa, que refere uma artrodese, diz que a cinta a sustenta bem no ginásio.

Quem carrega peso nota que “faz o seu trabalho” e que as costas não doem depois. Outros destacam que é discreta, que se usa por baixo da roupa sem se notar, e que retém o calor na zona lombar.

Para que serve, segundo a marca

A ficha da Amazon indica a cinta para uso diário, no escritório, a conduzir, em mudanças, em tarefas domésticas e em longos dias em pé, e também para o treino. Entre os usos listados estão a hérnia discal, a ciática, a escoliose, a osteoartrite lombar e as distensões musculares.

O que tem

9 varetas de suporte: 8 flexíveis e 1 rígida na zona central, para dar estabilidade à lombar sem limitar o movimento

Dupla banda elástica: permite regular a compressão consoante a atividade

Tecido respirável com costuras reforçadas, discreto por baixo da roupa

Para homens e mulheres, em quatro tamanhos

Como escolher o tamanho

Meça o torso à altura do umbigo: S/M, 75 a 85 cm; L, 85 a 98 cm; XL, 98 a 110 cm; XXL, mais de 110 cm. Em caso de dúvida, a marca aconselha o tamanho acima.

Um apoio, não uma solução

Quem usa a cinta lembra que a cinta ajuda, mas não faz milagres, e que, se for usada muitas horas seguidas, convém tirá-la de vez em quando para as costas respirarem. Em caso de dor lombar persistente, ou de uma condição já diagnosticada, vale sempre a pena falar com o médico antes de a usar, até para saber em que situações e durante quanto tempo é adequada.

Para quem procura um apoio para o dia a dia, 23,37 € é um preço acessível.

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