“Voltava a comprá-lo sempre”: este cinto Tommy Hilfiger é de pele e agora custa 21€

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A mudança da hora está à porta e este despertador com luz pode ajudar a acordar com mais suavidade

A menos de 100 euros?! Este aspirador robot voltou a baixar de preço e não dá para ignorar

Com 4,7 estrelas em 32 avaliações na Amazon, este cinto da Tommy Hilfiger tem uma classificação que dá confiança a quem ainda hesita. Há quem o descreva como “maravilhoso, bem feito em todos os detalhes”, e outra pessoa garante que a composição e o fabrico são “idênticos aos de gamas muito mais altas”. O preço também ajuda: custa agora 21€, quando o preço original é de 40€.

É feito 100% em pele, com um design liso e fino, uma fivela dourada e o logótipo da marca num pequeno detalhe junto ao fecho. Tem furos ao longo da tira para ajustar o aperto, e a versão em causa é a preta, no tamanho 80 cm.

Como é preto e liso, combina com roupa muito diferente, e quem já o comprou diz que o usa sobretudo com calças de ganga e que as calças deixaram de cair de repente. A oferta por tempo limitado leva o cinto de 40,57€ para 21,65€ na Amazon, uma diferença de quase 19€ numa peça de marca.

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