Viveu num camião 16 anos e nunca tinha pisado terra. Sona vai agora viver num santuário

Estas são as raças de cães que quase nunca ladram

Estas são as raças de cães ideais para quem tem alergias

Devemos ou não esterilizar os nossos animais? Veterinária esclarece as dúvidas mais comuns

Esta cidade portuguesa vai dar cheques veterinários de até 150 euros por ano

Deixar um cão sozinho mais de 24 horas já é ilegal em Espanha. O que diz a lei portuguesa?

Sona, considerado o último tigre de circo de Portugal, chegou ao santuário espanhol para grandes felinos, em Alicante, após 16 anos em cativeiro, aguardando o fim do período de quarentena para poder andar em terra firme pela primeira vez.

Segundo a Fundação AAP (Animal Advocacy and Protection), que gere o santuário em Villena, Alicante, este felino branco de três metros de comprimento era explorado desde os três meses de idade.

Era utilizado em truques de magia e exibido como atração turística num circo, onde era mantido num reboque de camião com uma pequena jaula exterior.

A sua chegada às instalações da AAP em Espanha foi possível graças à colaboração com a Pangea Trust, que tinha conhecimento da situação de Sona desde 2018, quando Portugal não tinha ainda uma lei que proibisse a utilização de animais selvagens em espetáculos circenses.

Essa lei acabou por ser aprovada em fevereiro 2019, mas previa um período transitório de seis anos.

Esgotado o período de transição de seis anos para entregarem voluntariamente os animais, os donos contactaram no final de 2025 a Pangea Trust para coordenar a entrega do tigre.

O resgate foi efetuado há duas semanas pela Fundação AAP e pela Pangea Trust e Sona foi levado para o centro da AAP em Alicante, o "Primadomus".

Por enquanto, o felino é mantido isolado até o fim do período de quarentena, após o que poderá andar em terra firme pela primeira vez, já que ao longo de sua vida apenas se movimentou entre o atrelado e o picadeiro do circo.