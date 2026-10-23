Internado no hospital, ex-Benfica surpreende ao contar que foi submetido a cirurgia
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Daniel Kenedy, ex-futebolista e treinador, foi submetido esta semana a uma cirurgia à anca
Daniel Kenedy, de 52 anos, foi submetido a uma cirurgia à anca esta semana. O ex-futebolista do SL Benfica recorreu às redes sociais para partilhar uma atualização sobre o seu estado e tranquilizar os seguidores quanto ao resultado da intervenção.
Numa fotografia publicada a partir do hospital, o treinador surge deitado na cama, acompanhada de uma mensagem curta, mas esclarecedora: «Correu tudo bem, anca nova».
A publicação indica que a operação decorreu sem problemas, embora Daniel Kenedy não tenha divulgado mais pormenores sobre a intervenção ou sobre o processo de recuperação.
Daniel Kenedy continua ligado ao futebol
A cirurgia acontece numa fase em que o antigo internacional português continua ligado ao futebol, agora na função de treinador.
Há cerca de quatro meses, Daniel Kenedy assinou contrato para orientar o Entroncamento Atlético Clube, formação que compete na 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém.
Para já, o técnico não revelou quando prevê regressar ao trabalho nem se a intervenção terá impacto no exercício das suas funções no clube.
O período de recuperação dependerá da evolução clínica e das indicações da equipa médica. Até ao momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre esse processo.
Daniel Kenedy tornou-se conhecido do público português pela carreira como futebolista e mantém-se ligado à modalidade através do trabalho como treinador.