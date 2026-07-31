Influenciadora morre após alegada cirurgia plástica

"Ela estava cada vez pior": O relato devastador de um pai que perdeu os três filhos às mãos da mãe

Sonhava com os Jogos Olímpicos, mas ficou paraplégica aos 14 anos. Hoje muda vidas com uma missão inspiradora

A influenciadora Adriana García, de 31 anos, morreu depois de uma alegada cirurgia plástica realizada na região de Sinaloa, no México. Segundo a revista People, que cita vários meios de comunicação locais e regionais, a criadora de conteúdos terá sido submetida ao procedimento poucas horas antes da sua morte. O caso foi divulgado esta semana e as circunstâncias continuam por esclarecer oficialmente.

A morte foi confirmada no dia 21 de julho através de uma publicação da Drop Shop, uma marca mexicana com a qual Adriana García colaborava. Na mensagem de homenagem, a empresa recordou a influenciadora pela sua "bondade, dedicação e pelos momentos partilhados", sem revelar a causa da morte.

Segundo a People, que cita os jornais El Sol de Sinaloa, El Tiempo, Metrópoles e O Globo, Adriana García terá sido submetida a uma cirurgia plástica antes de morrer. No entanto, até ao momento, as autoridades não divulgaram uma causa oficial da morte, pelo que as circunstâncias do caso continuam por esclarecer.

Conhecida pelos conteúdos sobre estilo de vida, Adriana García reunia mais de 47 mil seguidores no Instagram, onde partilhava momentos do dia a dia, recomendações e colaborações com várias marcas. Além da atividade nas redes sociais, era mãe de uma menina de seis anos.

A notícia da sua morte gerou uma onda de reações nas redes sociais, com familiares, amigos, seguidores e marcas a prestarem homenagem à influenciadora. Muitas das mensagens destacam o impacto que teve junto da comunidade que a acompanhava e lamentam a sua morte precoce.