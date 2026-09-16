Estudante de 21 anos inscreveu-se num intercâmbio internacional na universidade. Mas o impensável aconteceu e acabou morta

Mãe e filho morreram durante festa de aniversário na própria casa. Há ainda uma pessoa em estado crítico

Menina de 13 anos morre cinco dias depois do irmão, que tinha 12. Passeio de ambos acabou em tragédia

Casal e dois filhos de 4 e 2 anos morrem em acidente. Tinham casado há meses

Claudia Tacoronte, de 21 anos, tinha viajado de Espanha para o México com um objetivo simples: estudar, conhecer uma nova cultura e viver uma experiência internacional. Estudante de Educação Infantil na Universidade de Granada, estava há menos de um mês no Estado de Morelos, onde frequentava a Universidade Autónoma do Estado de Morelos (UAEM) ao abrigo de um programa de intercâmbio, como explica o El Pais.

No passado sábado, Claudia foi até Cuautla para visitar uma feira dedicada a plantas medicinais. Poucas horas depois, a viagem que deveria ser uma experiência académica transformou-se numa tragédia.

A jovem foi atacada perto da Casa da Cultura, no centro da cidade, por volta das 20h50. Segundo a imprensa mexicana, citada pela Reuters, morreu devido a ferimentos provocados por uma arma branca.

As autoridades estão agora à procura de um homem que se tornou o principal suspeito do crime. Segundo fontes próximas da investigação citadas pelo EL PAÍS, é conhecido pela alcunha de “El Trompas”.

O homem já teria sido captado por câmaras durante vários roubos em estabelecimentos da localidade mexicana. Um desses assaltos aconteceu no próprio sábado. A roupa que surge nas imagens coincide, segundo testemunhas e imagens de câmaras de segurança, com a descrição do homem que atacou Claudia, descreve ainda o El País.

A investigação continua, enquanto estudantes da universidade mexicana realizaram uma vigília silenciosa e exigiram justiça. Alguns pediram também maior proteção, numa altura em que o Estado de Morelos enfrenta vários casos de violência contra mulheres. Entre janeiro e julho, foram registados oficialmente 21 feminicídios no Estado, segundo dados citados pela Reuters.

Em Espanha, a Universidade de Granada condenou o homicídio e realizou um minuto de silêncio em memória de Claudia. A instituição decidiu ainda cancelar os intercâmbios de três estudantes que deveriam viajar para Morelos no próximo semestre, segundo o El País.

A ministra espanhola da Igualdade, Ana Redondo, afirmou que a experiência de Claudia deveria ter sido marcada por “aprendizagem e liberdade” e sublinhou que a violência contra as mulheres “não conhece fronteiras nem idade”. A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, garantiu que as autoridades federais estão a apoiar a investigação.