O apresentador viajou até ao Brasil para celebrar o aniversário e partilhou uma mensagem sobre a felicidade, o tempo e a vida depois dos 50.

Cláudio Ramos assinalou o 53.º aniversário com uma viagem ao Brasil, mas foram as palavras que acompanharam as fotografias da escapadinha que acabaram por dar outro significado à celebração. Entre momentos de diversão, sorrisos e algumas quedas inesperadas em cima de uma prancha de stand-up paddle, o apresentador partilhou uma reflexão pessoal sobre a felicidade, a passagem do tempo e a importância de aproveitar a vida.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o rosto da TVI surge descontraído e bem-disposto. O desafio na água também não correu sempre como planeado: Cláudio Ramos mostrou alguns momentos em que perdeu o equilíbrio e acabou por cair, dando um lado divertido à viagem.

Mas a publicação não ficou apenas pelas fotografias das férias. Na legenda, o apresentador revelou que, há muitos anos, escreveu num diário que, depois dos 50, estaria feliz e organizado. Uma ideia que, vista à distância, ganhou agora um significado especial. «Há muitos anos escrevi num diário que depois dos 50 estaria feliz e organizado», começa por escrever.

«Na altura não tinha a noção do que escrevia e do peso das palavras», recordou, antes de deixar uma reflexão sobre a forma como olha hoje para a felicidade. Para Cláudio Ramos, estar feliz não significa viver permanentemente num estado de alegria ou fingir que tudo corre bem.

«Ninguém anda o dia todo feliz, alegre e contente a fingir que isto é sempre fácil», escreveu, sublinhando que a felicidade é um estado variável e que a vida não pode ser reduzida a uma sucessão de dias perfeitos.

«Aos 53 já temos a noção clara do avançar»

É precisamente a passagem do tempo que ganha maior destaque na mensagem. O apresentador reconhece que chegar aos 53 anos lhe trouxe uma consciência diferente sobre o tempo disponível e sobre a necessidade de o aproveitar.

«Aos 53 já temos a noção clara do avançar e por isso percebo que é minha missão aproveitar o tempo, que tenho a sorte de ter», afirmou.

Uma reflexão que contrasta com a leveza das imagens partilhadas a partir do Brasil, mas que ajuda a perceber o significado que quis dar a esta viagem. Mais do que assinalar mais um aniversário, Cláudio Ramos aproveitou a ocasião para fazer um pequeno balanço pessoal e lembrar que a felicidade também passa por reconhecer os momentos bons, sem exigir que sejam permanentes.

No final, deixou ainda uma frase que resume o espírito da escapadinha: «Entretanto fui dar um passeio mas já voltei. Sou dos que gosta de voltar».

O apresentador terminou a publicação a agradecer a todos os que se lembraram de si no dia do aniversário e lhe enviaram mensagens. «Obrigado a todos os que tiraram um pouco do dia 11 para me dar energia boa. Fez-me bem», escreveu.