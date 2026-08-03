Não tem como errar: este é o truque infalível de Cláudio Ramos para fazer arroz soltinho

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Há quem siga à risca as técnicas dos chefs e há quem tenha os seus próprios truques na cozinha. É precisamente esse o caso de Cláudio Ramos, que decidiu revelar o método que utiliza para fazer arroz soltinho e garantir que o resultado fica sempre no ponto.

Tudo começou depois de o apresentador recordar uma brincadeira com o chef Hernâni Ermida que, segundo contou, questionou a forma como ele preparava o arroz. "Vocês viram o outro dia que o Chef Ermida, de quem eu gosto muito, foi ao programa (Dois às 10, da TVI) e cismou que o meu arroz não era bem feito. E eu disse que ia ensinar como é que se fazia", começou por explicar.

O método de Cláudio Ramos para fazer arroz soltinho

O apresentador começa por colocar quatro punhados de arroz numa panela com água e deixa cozinhar durante cerca de 15 minutos.

Até aqui, o processo pode parecer semelhante ao de muitas pessoas. No entanto, é precisamente na fase final que surge a grande diferença.

Enquanto muitos esperam que a água seja totalmente absorvida durante a cozedura, Cláudio Ramos prefere escorrer o arroz antes desse momento e recorrer a um passo pouco habitual.

O segredo que faz toda a diferença

Depois de escorrer o arroz, o apresentador coloca-o num escorredor e passa-o imediatamente por água fria corrente.

Segundo explica, este é o segredo para que os grãos fiquem completamente separados. "Eu estou com a água fria a lavar o meu arroz. Ele fica super solto", afirmou, mostrando o resultado final. Já com um garfo, soltou ainda mais os grãos e garantiu que o arroz fica "no ponto".

Este truque resulta mesmo?

Passar o arroz cozido por água fria ajuda a remover o excesso de amido que permanece à superfície dos grãos. Ao mesmo tempo, interrompe a cozedura, reduzindo a probabilidade de o arroz continuar a cozinhar e ficar demasiado mole.

Apesar de esta técnica seja frequentemente utilizada em receitas como saladas de arroz ou em alguns métodos de preparação de arroz de grão longo, nem todos os cozinheiros a recomendam para acompanhar pratos tradicionais, já que também pode retirar parte do sabor e da cremosidade natural. Ainda assim, para quem privilegia um arroz bem soltinho, o truque de Cláudio Ramos pode ser uma alternativa simples para experimentar em casa.

