Em dia de aniversário, Cristina Ferreira brinda Cláudio Ramos com 'tesourinho' nunca antes visto dos bastidores da TVI: "Não se deixem enganar"

Cláudio Ramos celebra 53 anos e recebeu uma declaração muito especial de Cristina Ferreira. A apresentadora recorreu às redes sociais para homenagear o amigo e colega de «Dois às 10», mas foi a última fotografia de uma publicação que prometeu arrancar gargalhadas ao aniversariante.

É dia de festa para Cláudio Ramos! O apresentador da TVI completa 53 anos esta quarta-feira, 11 de novembro, e não faltaram mensagens de carinho nesta data especial. Uma das mais marcantes chegou de Cristina Ferreira, com quem partilha diariamente a condução do programa «Dois às 10».

Através do Instagram, a apresentadora fez questão de assinalar o aniversário do colega com uma declaração repleta de elogios, cumplicidade e algumas provocações bem-humoradas. Longe de se limitar a um simples «parabéns», Cristina descreveu algumas das características mais particulares do comunicador e deixou claro o carinho que sente por ele.

«Este rapaz hoje faz anos. Faz mais do que gostaria mas está melhor do que se previa. É o meu companheiro de todos os dias. É imprevisível (ou melhor, é previsível que o seja), sem filtros, desbocado, sempre enervado, mas um bom coração. Não é zangado e é melhor do que imaginam», começou por escrever.

Cristina Ferreira abre o coração sobre Cláudio Ramos

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI continuou a mensagem com palavras que revelam a proximidade construída ao longo dos anos, destacando a personalidade única do apresentador e a forma como é possível conviver diariamente com ele.

«Tem os melhores defeitos do mundo. Arrepende-se normalmente do que faz cinco minutos depois. Não gosta de ninguém até passar a gostar muito. Estar ao lado dele é ser feliz todos os dias. É deixá-lo ser o que é. E não há nada mais bonito do que ser e não parecer», acrescentou.

Cristina Ferreira terminou a declaração com mais um elogio ao colega, considerando-o uma pessoa rara e impossível de comparar com qualquer outra.

«Não se deixem enganar, ninguém se parece com ele. E as pessoas únicas são tão raras», escreveu.

A fotografia que Cristina Ferreira reservou para o final

Mas a homenagem não ficou pelas palavras. A apresentadora partilhou também várias fotografias e fez questão de chamar a atenção para a última imagem do carrossel, deixando uma provocação ao aniversariante.

«@claudio_ramos vais adorar a última foto deste carrossel», escreveu, acompanhando a frase com um emoji a rir.

A imagem mostra Cláudio Ramos a provar um prato e acrescenta uma nota de humor à publicação, num registo mais descontraído que contrasta com a declaração emotiva que Cristina lhe dedicou.

A brincadeira não passou despercebida e reforçou a cumplicidade entre os dois apresentadores, que fazem companhia aos espectadores nas manhãs da TVI.

Os fãs reagem à cumplicidade de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Na caixa de comentários, multiplicaram-se as mensagens de parabéns para o aniversariante e os elogios à dupla televisiva.

«Seus giros! Parabéns Cláudio», «Dupla de milhões», «Vocês são únicos» e «Gosto muito de os ver juntos» foram algumas das reações deixadas pelos seguidores.

Houve ainda quem destacasse a amizade entre os dois e a importância que a dupla ganhou na rotina de quem acompanha o programa matinal.

Entre elogios, brincadeiras e mensagens de carinho, a publicação de Cristina Ferreira acabou por ser mais do que uma simples homenagem de aniversário: foi também uma demonstração pública da amizade e da cumplicidade que marcam a relação dos dois comunicadores.