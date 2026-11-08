"É incapacitante": Cláudio Ramos faz desabafo sobre doença que o afeta há vários anos

Cláudio Ramos recorreu às redes sociais para deixar um alerta sobre a enxaqueca, uma doença neurológica que pode ter consequências profundas no dia a dia. O apresentador da TVI voltou a falar de um problema de saúde com o qual convive há vários anos e deixou um conselho a quem sofre de dores de cabeça frequentes e intensas.

Cláudio Ramos voltou a chamar a atenção para um problema de saúde que, apesar de muitas vezes ser desvalorizado, pode comprometer seriamente a qualidade de vida: a enxaqueca.

Através do Instagram, o apresentador, de 53 anos, partilhou uma mensagem dirigida aos seguidores, alertando para a importância de não ignorar dores de cabeça frequentes, persistentes e intensas, sobretudo quando acompanhadas de outros sintomas.

«Falamos agora a sério? Não normalizem uma dor de cabeça frequente, persistente e intensa, acompanhada de náuseas, vómitos, sensibilidade à luz, som e odores. Procurem um médico para que vos seja feito um diagnóstico e um tratamento», começou por escrever.

O rosto do programa «Dois às 10», da TVI, fez questão de explicar que a enxaqueca vai muito além de uma simples dor de cabeça e que o impacto da doença pode estender-se a diferentes dimensões da vida.

«Digo-vos isto, porque a enxaqueca é muito mais do que uma dor de cabeça, é incapacitante e condiciona a nossa vida social e profissional», sublinhou.

Na mesma publicação, Cláudio Ramos recomendou ainda aos seguidores que acompanhem o trabalho da MiGRA Portugal, a Associação Portuguesa de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias, que disponibiliza informação, testemunhos e apoio a quem vive com esta condição.

«É a associação onde podemos encontrar apoio, testemunhos e principalmente informação fidedigna sobre este tema», destacou.

Cláudio Ramos já tinha falado sobre as dores intensas e a enxaqueca com aura

Esta não é a primeira vez que o apresentador fala publicamente sobre o problema de saúde que o acompanha há vários anos.

Numa publicação anterior, Cláudio Ramos revelou sofrer de enxaqueca crónica e explicou que, em algumas ocasiões, as crises são acompanhadas de aura, uma manifestação neurológica que pode provocar alterações temporárias da visão, da sensibilidade ou da linguagem.

«Quem sofre de enxaqueca crónica, sabe o incapacitante que é quando ela nos visita. No meu caso, chego a ter enxaqueca com aura, o que é gravíssimo e muito doloroso», escreveu na altura.

O apresentador contou também que procura experimentar diferentes soluções para aliviar os sintomas. Entre as sugestões recebidas dos seguidores esteve uma touca de gel frio, que decidiu experimentar, embora sem os resultados esperados.

«O truque mais eficaz - além do escuro e do silêncio - continua a ser o gelo», revelou, acrescentando que utiliza este método tanto no verão como no inverno.

Enxaqueca não é apenas uma dor de cabeça: conheça os sintomas

O testemunho de Cláudio Ramos volta a colocar em evidência uma doença que continua a ser frequentemente desvalorizada.

A enxaqueca é uma doença neurológica caracterizada por crises recorrentes de dor de cabeça, que podem ser moderadas ou intensas e, em muitos casos, acompanhadas de outros sintomas.

Entre os sinais mais frequentes estão as náuseas, os vómitos e a sensibilidade à luz, ao ruído e aos cheiros. As crises podem durar entre quatro e 72 horas e interferir significativamente com a capacidade de trabalhar, estudar ou manter uma vida social ativa.

Existe também a enxaqueca com aura, que se distingue pela presença de sintomas neurológicos temporários. Estes podem incluir pontos luminosos ou alterações no campo visual, formigueiros, dormência e, em alguns casos, dificuldades na fala.

A aura não está presente em todas as pessoas com enxaqueca e deve ser avaliada no contexto clínico de cada doente.

Dois milhões de portugueses poderão sofrer de enxaqueca

A dimensão do problema em Portugal é expressiva. Segundo dados referidos no consenso nacional sobre a gestão das cefaleias, publicado em 2025 por várias entidades médicas e pela MiGRA Portugal, estima-se que cerca de dois milhões de portugueses sofram de enxaqueca.

A Organização Mundial da Saúde também reconhece o impacto significativo desta doença, que pode comprometer a vida familiar, as relações pessoais e a atividade profissional.

Apesar de não existir uma cura definitiva, há tratamentos que permitem controlar os sintomas e reduzir a frequência e a intensidade das crises. O acompanhamento médico é, por isso, essencial, sobretudo quando as dores são frequentes, persistentes ou interferem com as atividades quotidianas.

A mensagem deixada por Cláudio Ramos tem precisamente esse objetivo: lembrar que uma dor de cabeça recorrente e incapacitante não deve ser encarada como algo normal e que procurar ajuda médica pode fazer a diferença.