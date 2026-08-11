Cláudio Ramos
Cláudio Ramos

Cláudio Ramos confessa o seu maior "pecado": e está à venda no supermercado
Mafalda Mourão
Hoje às 14:32

Cláudio Ramos mostra-se com visual totalmente diferente. E as fotos surpreendem

Cláudio Ramos celebra 52 anos em grande forma

Cláudio Ramos revelou qual é o seu grande "guilty pleasure"

Cláudio Ramos é um homem preocupado com a sua saúde e segue uma alimentação saudável, aliada à prática regular de exercícios físico. No entanto, o apresentador da TVI não esconde que gosta muito de comer e contou agora qual é o seu "guilty pleasure".

A partilha foi feita esta segunda-feira, 10 de agosto, nos stories do Instagram. O apresentador da TVI confidenciou que é fã de salame de chocolate. "Isto chama muito por mim. Valha-me Deus", escreveu, na legenda de uma foto, tirada no supermercado, onde mostra um monte de salames.

Pode ver aqui o registo em questão:

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