Depois de anos afastados, Luís Nascimento e Cláudio Ramos sentam-se frente a frente. A conversa entre irmãos acabou em lágrimas

Durante anos, Luís Nascimento e Cláudio Ramos mantiveram uma distância pouco habitual aos olhos do público. Apesar de serem irmãos e de ambos terem ligações fortes à televisão, raramente foram vistos juntos em contexto televisivo. A ausência alimentou rumores, especulações e até levou a que a relação entre os dois fosse discutida publicamente.

Esta sexta-feira, 7 de agosto, a história ganhou um capítulo diferente. Pela primeira vez, Luís Nascimento sentou-se frente a frente com o irmão num programa de televisão. E não foi numa entrevista qualquer: foi no Dois às 10, da TVI, apresentado precisamente por Cláudio Ramos.

Mais do que uma conversa sobre televisão ou sobre os reality shows que marcaram o percurso de Luís, o encontro acabou por assumir um tom familiar e intimista, com direito a emoções fortes e a uma mensagem inesperada da mãe de ambos.

O momento ganha ainda mais peso tendo em conta o passado da relação dos irmãos. Em 2022, Cláudio Ramos assumiu publicamente que não mantinha relação com Luís, numa entrevista ao Conta-me. Na altura, o apresentador afirmou que o irmão o tinha desiludido e que não acreditava numa reaproximação num futuro próximo.

Agora, quatro anos depois, os dois apareceram lado a lado em televisão.

Uma conversa que foi muito além dos reality shows

Luís Nascimento, vencedor de dois reality shows da TVI, revisitou durante a conversa uma fase da vida que guarda com boas memórias. Apesar disso, deixou claro que já não se imagina a regressar ao universo dos reality shows.

A ligação aos formatos, contudo, continua a existir. O problema é que, desde que Cláudio Ramos passou a assumir a apresentação de vários destes programas, Luís sente que até a sua opinião pode ser interpretada de outra forma. "Prejudica, limita-me", confessou.

O irmão do apresentador explicou que, sempre que comenta um reality show, há quem associe imediatamente as suas palavras a Cláudio. "Quando estás tu a apresentar, ou mesmo eu próprio comento, as pessoas associam os meus comentários a ti. E torna-se complicado", desabafou.

A situação chegou ao ponto de Luís evitar dar opiniões sobre programas de que continua a gostar. "Agora evito ver ao máximo. Mexe comigo e apetece-me comentar, mas limita-me, sim", assumiu. E deixou ainda uma leitura sobre a transformação dos próprios reality shows: "Os realities estão completamente mudados."

Longe da televisão, uma vida bem diferente

A conversa também mostrou o homem que existe para lá da imagem criada pelos reality shows. Atualmente, Luís Nascimento está longe da exposição mediática e dedica-se à venda de enchidos em feiras por todo o país. Uma atividade que, como o próprio admite, tem pouco de previsível.

"É uma carta fechada. Nunca sei o que vou encontrar nem o que vou vender em cada feira", explicou. Mas há uma coisa que, garante, nunca mudou: a importância que dá à família e à estabilidade em casa. "Nunca me iludi pelo dinheiro. Eu quero é para as sopas lá em casa e que não falte nada", afirmou, num dos momentos em que acabou por se emocionar durante a conversa.

E foi precisamente pela família que o programa ganhou um dos momentos mais marcantes.

A mensagem da mãe que levou Luís às lágrimas

A certa altura, Luís Nascimento foi surpreendido com uma mensagem da mãe. A declaração da progenitora rapidamente mudou o ambiente no estúdio. "Foste um miúdo não esperado, mas depois muito desejado. És muito bom filho", afirmou a mãe dos dois.

Luís não conseguiu esconder a emoção. "Opa, fogo!", reagiu, visivelmente abalado.

Depois de recuperar, o ex-concorrente de reality shows explicou o papel fundamental que a mãe continua a ter na sua vida, sobretudo nos momentos em que se sente mais inseguro. "Ela é o meu maior pilar. Quando estou mais inseguro, é ela que me dá o empurrão para seguir em frente", revelou.

E deixou-lhe ainda uma homenagem particularmente sentida: "Tem sido uma força estrondosa em tudo", concluiu.

Veja, aqui, a entrevista completa: