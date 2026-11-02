"Já vou sentindo na pele esta coisa feia": Cláudio Ramos mostra o lado mais vulnerável e revela o lado "menos bonito" da sua vida

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Cláudio Ramos assinalou a chegada de novembro com uma reflexão intimista sobre a passagem do tempo, o envelhecimento e as mudanças que nem sempre são fáceis de aceitar. Numa publicação partilhada nas redes sociais, o apresentador da TVI abriu o coração, falou sobre a dificuldade em praticar o desapego e confessou que já sente na pele o preconceito associado a ter mais de 50 anos.

«Sinto Novembro como o mês da passagem de ano. É aqui que o meu ano muda», começou por escrever o comunicador, explicando que esta altura, por coincidir com o seu mês de aniversário, o leva a olhar para as resoluções que fez no início do ano e a reconhecer que ainda há muito por cumprir.

Cláudio Ramos não escondeu que parte da responsabilidade é sua. O apresentador descreveu-se como alguém que tem dificuldade em afastar-se daquilo que lhe parece bom, mesmo quando já não faz sentido continuar a insistir. «Sou dos que resiste até à exaustão e dos que sente o medo do que vem a seguir», confessou.

Uma reflexão que rapidamente ganha outro peso quando aborda a idade. Aos 52 anos, Cláudio Ramos admite sentir o olhar dos outros de forma diferente e aponta o preconceito contra quem já passou dos 50.

«Já vou sentindo na pele esta coisa feia que é ser olhado de lado porque passei dos 50. É verdade. Não adiantam reflexos definidos aos espelho, não se iludam», escreveu, numa passagem em que deixa claro que a aparência física não impede que se sinta o peso dos estereótipos associados à idade.

Mas nem tudo foi introspeção. Na mesma publicação, o apresentador partilhou também uma visão mais descontraída sobre esta fase da vida: a capacidade de apreciar os pequenos prazeres, sem sentir necessidade de estar sempre ocupado ou de corresponder às expectativas dos outros.

«Uma das coisas boas desta idade é entender que um domingo como este pode ser passado em casa estendido a ver o tempo passar intercalado com séries e comer restos», brincou, revelando que até levou para casa comida que sobrou do casamento de uma amiga muito especial.

Uma amizade com mais de 20 anos e um casamento que não podia perder

Foi também neste desabafo que Cláudio Ramos deixou uma nota particularmente emotiva sobre Verónica, que se casou com Fábio. O apresentador explicou que a amiga faz parte da sua vida há mais de duas décadas e que os dois começaram a trabalhar juntos por intermédio de Fátima Lopes.

«Sabe tudo de mim», escreveu, antes de confessar o orgulho que sentiu ao vê-la feliz num dia tão importante. Apesar de admitir que não é particularmente fã de casamentos, garantiu que não faltaria à celebração de Verónica, mesmo que estivesse do outro lado do mundo. «Não sou de casamentos. Mas ao dela não faltaria nem que estivesse do outro lado do mundo. Foi bonita a festa, pá!», partilhou.

A terminar, Cláudio Ramos deixou uma mensagem aos seguidores, desejando-lhes uma boa semana e apelando à valorização dos pequenos momentos e à importância de tratar bem os outros. «Novembrem-se de aproveitar os bocadinhos todos e entretanto tentem ser bons uns com os outros. Não custa, juro!», rematou.

Uma publicação em que o apresentador cruza a vulnerabilidade de quem reconhece os próprios medos com a serenidade de quem começa a olhar para a vida de outra maneira, e que deixa uma reflexão sobre envelhecer, saber quando partir e aprender a aproveitar o que realmente importa.