Novo amor? Cláudio Ramos é questionado sobre a sua vida amorosa e tem reação reveladora: "Vi nos teus olhos"

Cláudio Ramos está solteiro, ou está comprometido? A pergunta parecia simples, mas a reação do apresentador no Dois às 10 acabou por deixar muito mais no ar do que aquilo que revelou.

Habituado a colocar os convidados contra a parede quando o tema é a vida amorosa, Cláudio Ramos viu-se esta quinta-feira, 13 de agosto, no papel de entrevistado. E, desta vez, foi Alice Alves quem não deixou escapar a oportunidade. A apresentadora esteve no Dois às 10 para fazer uma receita e conversar sobre a sua vida atual, mas acabou também por virar o foco das atenções para o anfitrião do programa.

“Olha, mas tu também estás solteiro? Eu só quero saber isto”, perguntou Alice Alves, de forma direta.

A resposta de Cláudio Ramos não foi propriamente esclarecedora. “Eu, é assim...”, começou por dizer o apresentador, numa reação que imediatamente despertou a curiosidade da colega.

“É assim o quê? Eu não percebi esse é assim”, insistiu Alice Alves. Foi então que surgiu a suspeita: “Estás comprometido”.

Cláudio Ramos apressou-se a negar. Ou, pelo menos, a não confirmar. “Não, não. Essa pergunta não estava no [guião]”, respondeu, entre sorrisos. Mas a reação parece ter dito tanto como as palavras. Alice Alves não desistiu e voltou à carga: “Tu estás comprometido”.

Perante a insistência, Cláudio Ramos refugiou-se naquela que é uma das suas posições mais conhecidas quando o assunto é a sua esfera pessoal. “Eu sou uma pessoa muito ciosa da minha vida privada. Sabes aquilo que as estrelas respondem, não falo sobre a minha vida privada”, afirmou.

O apresentador não confirmou estar numa relação, mas também não quis abrir a porta para esclarecer o assunto. E Alice Alves, atenta aos sinais, não deixou passar a oportunidade de interpretar a reação. “Ai, Cláudio Ramos, eu vi nos teus olhos. Ai há passarinho”, atirou, entre risos.