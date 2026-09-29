Faz-se em poucos minutos e é "amigo" da dieta: Tem mesmo de experimentar o empadão de atum e cogumelos de Cláudio Ramos

Cláudio Ramos tem feito furor com a sua rubrica nas redes sociais em que mostra o que leva na marmita para o trabalho. Desta vez, o apresentador da TVI partilhou uma receita leve e deliciosa, ideal para manter uma alimentação saudável, mas com sabor.
A receita apresentada por Cláudio Ramos foi empadão de atum e cogumelos. Anote a receita!
Ingredientes:
- Atum
- Cogumelos
- Sal e especiarias
- Polpa de tomate
- Legumes para cozer (brócolos e cenoura)
- Puré de batata doce (pode ser instantâneo ou fazer batata doce e esmagar)
Preparação:
- Cortar os cogumelos em pedaços
- Colocar polpa de tomate numa frigideira
- Acrescentar os cogumelos
- Temperar a gosto com sal e especiarias
- Deixar a cozinhar bem
- Cozer alguns legumes (no caso, brócolos e cenoura)
- Adicionar o atum à mistura dos cogumelos com a polpa de tomate
- Picar os legumes já cozinhados
- Numa travessa, colocar uma camada de puré de batata doce
- Juntar os legumes cozidos ao puré de batata doce e, de seguida, adicionar o preparado de cogumelos e atum
E está feito! Bom apetite!