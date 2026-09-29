Faz-se em poucos minutos e é "amigo" da dieta: Tem mesmo de experimentar o empadão de atum e cogumelos de Cláudio Ramos

Cláudio Ramos tem feito furor com a sua rubrica nas redes sociais em que mostra o que leva na marmita para o trabalho. Desta vez, o apresentador da TVI partilhou uma receita leve e deliciosa, ideal para manter uma alimentação saudável, mas com sabor.

A receita apresentada por Cláudio Ramos foi empadão de atum e cogumelos. Anote a receita!

Ingredientes:

Atum

Cogumelos

Sal e especiarias

Polpa de tomate

Legumes para cozer (brócolos e cenoura)

Puré de batata doce (pode ser instantâneo ou fazer batata doce e esmagar)

Preparação:

Cortar os cogumelos em pedaços

Colocar polpa de tomate numa frigideira

Acrescentar os cogumelos

Temperar a gosto com sal e especiarias

Deixar a cozinhar bem

Cozer alguns legumes (no caso, brócolos e cenoura)

Adicionar o atum à mistura dos cogumelos com a polpa de tomate

Picar os legumes já cozinhados

Numa travessa, colocar uma camada de puré de batata doce

Juntar os legumes cozidos ao puré de batata doce e, de seguida, adicionar o preparado de cogumelos e atum

E está feito! Bom apetite!