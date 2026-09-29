Receitas
Cláudio Ramos
Cláudio Ramos

Faz-se em poucos minutos e é "amigo" da dieta: Tem mesmo de experimentar o empadão de atum e cogumelos de Cláudio Ramos
Mafalda Mourão
Hoje às 11:47

Fique a conhecer esta receita saudável e ideal para levar na marmita

Cláudio Ramos tem feito furor com a sua rubrica nas redes sociais em que mostra o que leva na marmita para o trabalho. Desta vez, o apresentador da TVI partilhou uma receita leve e deliciosa, ideal para manter uma alimentação saudável, mas com sabor.

A receita apresentada por Cláudio Ramos foi empadão de atum e cogumelos. Anote a receita!

Ingredientes:

  • Atum
  • Cogumelos
  • Sal e especiarias
  • Polpa de tomate
  • Legumes para cozer (brócolos e cenoura)
  • Puré de batata doce (pode ser instantâneo ou fazer batata doce e esmagar)

Preparação:

  • Cortar os cogumelos em pedaços
  • Colocar polpa de tomate numa frigideira
  • Acrescentar os cogumelos
  • Temperar a gosto com sal e especiarias
  • Deixar a cozinhar bem
  • Cozer alguns legumes (no caso, brócolos e cenoura)
  • Adicionar o atum à mistura dos cogumelos com a polpa de tomate
  • Picar os legumes já cozinhados
  • Numa travessa, colocar uma camada de puré de batata doce
  • Juntar os legumes cozidos ao puré de batata doce e, de seguida, adicionar o preparado de cogumelos e atum

E está feito! Bom apetite!

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