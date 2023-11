NaWeb – Adere ao «Clube Morangos com Açúcar» e vê o spin-off da tua série preferida

No «Clube Morangos com Açúcar» vais ser presenteado com uma experiência única: o spin-off #NaWeb, realizado por Lucas Dutra. Esta websérie explora o universo de algumas das personagens da nova temporada e dá-te uma oportunidade única que não vais encontrar em mais nenhum lugar.

Os episódios do #NaWeb ficam disponíveis semanalmente. Ao aderires ao Clube Morangos com Açúcar podes ver já o “Tardes na Tumba”, centrado na personagem principal, Olívia, interpretada por Madalena Aragão.

Olívia perdeu os pais e carrega a responsabilidade de cuidar dos irmãos. Este episódio do spin-off da série acontece no cemitério, junto às campas dos pais, onde Olívia se conecta com eles de uma maneira única e comovente. O cenário inusitado revela a profundidade da dor da personagem principal, assim como a sua força e resiliência.

Ao aderires ao «Clube Morangos com Açúcar» tens a a oportunidade de te envolveres mais profundamente com cada personagem e as suas jornadas emocionais. No entanto, o Clube Morangos com Açúcar não fica por aqui. Para além do spin-off na #NaWeb vais ter acesso a:

Lives: A cada semana, a repórter digital Constança Maça junta-se a um ator para discutir o último episódio da série juvenil. Uma conversa para explorar a complexidade de cada personagem, revelar detalhes dos bastidores e compartilhar emoções genuínas que os atores sentiram durante as gravações.

À Série «Milkshake Morangos com Açúcar»: Um formato intimista onde os atores de «Morangos com Açúcar» conversam de coração aberto com a repórter digital Constança Maça. Em cada episódio, podes saber mais sobre a vida pessoal do entrevistado e ouvir histórias que vão muito além dos bastidores.

À rúbrica «Segredos Morangos com Açúcar»: Nesta secção exclusiva, cada membro do elenco partilha segredos das gravações. Os atores revelam desde histórias hilariantes dos bastidores aos segredos por trás das cenas icónicas.

De que estás à espera? Junta-te ao «Clube Morangos com Açúcar» e dá flex nos teus amigos.