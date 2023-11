NaWeb – Vê o «Behind The Scenes» com Gonçalo Braga e Madalena Aragão

No "Clube Morangos com Açúcar", terás a oportunidade de vivenciar algo especial: o spin-off #NaWeb, criado por Lucas Dutra. Esta série online explora a vida de algumas personagens da nova temporada, proporcionando-te uma experiência única que não encontrarás em nenhum outro lugar.

Os episódios do #NaWeb são lançados semanalmente. Ao entrares para o Clube Morangos com Açúcar, podes assistir imediatamente a "Passas", que se foca na personagem Bruno, interpretada por Gonçalo Braga, e ao episódio "Tardes na Tumba", sobre Olívia, com a atriz Madalena Aragão.

Neste episódio, intitulado "Passas", somos transportados para um momento anterior ao início do ano letivo. Bruno, o irmão de Olívia Campelo, enfrenta uma profunda solidão após perder os pais em tenra idade. A cena desenrola-se numa varanda, onde Bruno, visivelmente revoltado e ansioso, desabafa ao telefone. Contudo, num momento inesperado, alguém surge oferecendo ajuda, transformando assim o curso da sua vida para sempre.

Ao aderires ao «Clube Morangos com Açúcar» tens a oportunidade de te envolveres mais profundamente com cada personagem e as suas jornadas emocionais. No entanto, o Clube Morangos com Açúcar não fica por aqui. Descobre tudo o que temos a oferecer.