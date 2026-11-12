Um dos maiores jornalistas do País está de regresso à CNN Portugal: e já há data para voltar ao ecrã

Há regressos que representam muito mais do que uma mudança profissional. Pedro Mourinho está de volta ao grupo Media Capital, cinco anos depois de ter participado na criação da CNN Portugal. O jornalista vai assumir a apresentação do «CNN Fim de Tarde», ao lado de Cátia Nobre, com estreia marcada para segunda-feira, 16 de novembro.

A informação foi anunciada pela Media Capital e marca um novo capítulo na carreira de um dos rostos mais reconhecidos do jornalismo televisivo português. Aos 54 anos, Pedro Mourinho regressa a uma redação que conhece bem e a um projeto no qual esteve envolvido desde a sua fundação.

O regresso é recebido com entusiasmo pelo próprio jornalista, que não esconde a ligação à profissão e à estação.

«Regresso como jornalista que, mais do que a minha profissão, é um pouco a minha vida há mais de 30 anos. E entro com entusiasmo num projeto e numa redação onde gosto de trabalhar e onde, acredito, posso acrescentar algo com a minha visão e empenho», afirmou Pedro Mourinho.

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Pedro Mourinho volta à CNN Portugal cinco anos depois da sua criação

A ligação de Pedro Mourinho à CNN Portugal começou numa fase decisiva da televisão portuguesa. O canal nasceu de uma parceria entre o grupo Media Capital e a CNN Internacional e iniciou as emissões a 22 de novembro de 2021, assumindo-se como um novo projeto de informação disponível 24 horas por dia.

O jornalista fez parte da equipa que ajudou a lançar a estação, tendo desempenhado funções de destaque na estrutura editorial e nos ecrãs do canal.

Agora, cinco anos depois, regressa para assumir um dos espaços informativos do final da tarde, num reencontro com uma casa e um público que já conhece.

A escolha representa também um reforço da equipa de apresentação da CNN Portugal, que passa a contar com a experiência de Pedro Mourinho ao lado de Cátia Nobre.

Nuno Santos destaca experiência e trabalho de Pedro Mourinho na Ucrânia

O regresso do jornalista é igualmente assinalado por Nuno Santos, diretor da CNN Portugal, que destaca a experiência, o reconhecimento público e a capacidade de adaptação de Pedro Mourinho ao panorama atual da comunicação social.

«Ele é não só um dos melhores e mais reconhecidos pivots do país, mas é alguém com uma visão muito transversal do que é hoje a comunicação», sublinha.

Nuno Santos recorda ainda um dos momentos mais marcantes do percurso recente do jornalista: a cobertura do início da guerra na Ucrânia, enquanto enviado especial.

Em fevereiro de 2022, Pedro Mourinho esteve em Kiev a acompanhar os primeiros dias da invasão russa. A experiência ficou marcada pelos relatos de uma realidade de guerra vivida no terreno. Numa entrevista posterior, o jornalista recordou os disparos que ouviu junto ao hotel onde estava alojado, numa altura em que a capital ucraniana vivia momentos de grande tensão.

Uma experiência profissional particularmente exigente, que ajudou a consolidar a sua imagem como um jornalista com experiência de reportagem internacional.

Uma carreira de mais de 30 anos entre RTP, SIC, TVI e CMTV

Pedro Mourinho construiu um percurso de mais de três décadas no jornalismo, passando por alguns dos principais projetos de informação em Portugal.

Começou o seu percurso na rádio, com passagens pela RFM, Correio da Manhã Rádio e Rádio Comercial. Em 1990, estreou-se em televisão na RTP, onde permaneceu durante nove anos.

Em 2000, chegou à SIC, tendo sido um dos rostos associados ao lançamento da SIC Notícias e à consolidação do canal informativo. Permaneceu no grupo durante cerca de duas décadas, até se mudar para a TVI, em 2020.

Na estação de Queluz de Baixo, assumiu responsabilidades na direção de informação, nomeadamente na área dos novos formatos e talentos, além de se destacar na apresentação e na reportagem.

Em 2022, mudou-se para a CMTV, passando também a integrar a direção do canal e do Correio da Manhã. A ligação à Medialivre terminou em setembro de 2026, por acordo entre as partes, depois de quatro anos no grupo.

O próprio jornalista confirmou, na altura, que não pretendia abandonar o jornalismo e que continuava à procura de um projeto que lhe permitisse concretizar novas ambições profissionais.

Agora, esse novo capítulo começa precisamente onde já tinha deixado uma marca.

Quando regressa Pedro Mourinho à CNN Portugal?

O regresso de Pedro Mourinho aos ecrãs da CNN Portugal acontece já na próxima segunda-feira, 16 de novembro.

O jornalista vai apresentar o «CNN Fim de Tarde», em dupla com Cátia Nobre, retomando assim a ligação ao grupo Media Capital e a um canal que ajudou a construir.

Mais do que uma nova mudança de estação, trata-se de um reencontro profissional que junta experiência, memória e novos desafios. E que volta a colocar um dos nomes mais reconhecidos da informação televisiva portuguesa num dos horários de maior visibilidade da CNN Portugal.