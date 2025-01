"Não vejo a hora de me enfiar na cama": os cobertores elétricos modernos são a moda do momento

Este artigo pode conter links afiliados*

Sabemos que os dias de inverno em Portugal podem ser muito duros, especialmente nas casas sem aquecimento. Quem já tem um cobertor elétrico conhece bem a diferença que faz nesta altura do ano, e este modelo da Mefine é especialmente interessante pelo seu tamanho generoso (180x100cm), os seus seis níveis de temperatura e temporizador automático. Foi por isso que tivemos de o vir mostrar aos nossos leitores. "Quando o frio começa a aparecer, é tão bom poder cobrir-me com um cobertor elétrico no sofá, enquanto vejo um pouco de televisão, ou na cama, enquanto leio o livro que me apetece", partilha uma utilizadora que já não dispensa este conforto.

Aquece em minutos

Com um toque suave e aveludado, este cobertor elétrico surpreende pela rapidez com que aquece. "Em 5 minutos aquece a cama", confirma uma compradora satisfeita. Os seis níveis de temperatura permitem encontrar o calor ideal para cada momento - "uso sempre entre o nível 2 e 4, com isso é suficiente, aquece muito", partilha outro utilizador. A sua textura é tão agradável que quase não se notam as resistências interiores.

Segurança e praticidade

Uma das grandes vantagens deste cobertor é o seu temporizador automático integrado. "A manta tem um temporizador para se desligar sozinha após uma hora, assim evita-se deixá-la ligada toda a noite", explica uma utilizadora que destaca a importância desta função de segurança. O comando é intuitivo e fácil de usar, e o cabo de alta qualidade fica bem fixo, sem risco de se soltar durante a utilização. O comprimento do cabo é também suficiente para não limitar os movimentos.

Fácil de manter

Ao contrário do que muitos pensam, este cobertor elétrico pode ir à máquina de lavar - basta retirar o cabo antes da lavagem. É leve, dobrável e fácil de arrumar quando não está a ser utilizado. "É suave e elegante, e o principal é que não se nota na fatura da luz", destaca uma compradora que já convenceu toda a família a ter um.

Este cobertor elétrico é um investimento que vai tornar as noites de inverno muito mais acolhedoras, seja no sofá a ver televisão ou na cama a ler um bom livro.

