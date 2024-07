Este cobertor baixa a temperatura do nosso corpo durante as noites mais quentes

Sandálias de Salto com Tiras Cruzadas no El Corte Inglés

Sandálias El Corte Inglés com 70% de desconto

Cobertor que ajuda a baixar a temperatura do corpo

O calor chegou para ficar e mesmo que as temperaturas baixem durante a noite, as casas continuam quentes e desconfortáveis. Quem não tem ar condicionado e não gosta de dormir com a ventoinha ligada, fica praticamente sem opção para controlar o calor e ter uma boa noite de sono.

Se não está a conseguir lidar com as noites quentes de verão e sente que o seu descanso está a ser posto em causa, então há um produto que poderá valer a pena comprar. Falamos de um cobertor de refrigeração disponível na Amazon espanhola que é o produto mais vendido na categoria de “Cobertores para Cama”.

De acordo com o site, esta manta tem tecnologia japonesa de refrigeração que garante um arrefecimento contínuo a partir do momento em que toca no corpo. O efeito é maior ainda caso tenha um ar condicionado ou uma ventoinha.

O cobertor tem dois lados, um deles é de algodão e o outro tem as fibras refrescantes Arc-Chill que permitem então baixar a temperatura do corpo. Apesar de ter esta tecnologia, a manta pode ser lavada na máquina de lavar – num ciclo suave a 30ºC –, ainda que seja recomendado que vá numa bolsa para não danificar.

Com mais de duas mil avaliações e uma nota de 4,3 em 5 (65% das avaliações são de 5 estrelas), esta manta está a mostrar-se uma verdadeira aliada das noites quentes. “Uma manta fantástica para as noites de verão”, refere uma das pessoas que comprou a manta. “O cobertor é maravilhosamente refrescante e quando está um pouco mais frio, o lado de algodão também é ótimo”, escreve outro comprador.

O cobertor está disponível em azul, cinzento e verde com o tamanho de 200 cm por 220 cm. O preço começa nos 50,31 euros e varia conforme a cor escolhida.