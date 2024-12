Conhece a moda dos cobertores pesados anti-stress? Vão chegar ao Aldi (muito mais baratos!)

Com a chegada do inverno, usar cobertores torna-se o nosso melhor amigo nestes dias mais frios. A verdade é que existem cobertores com um peso maior que são benéficos para uma noite mais descansada e para a nossa saúde em geral.

O segredo por trás do sucesso desses cobertores está na técnica de "pressão profunda", amplamente utilizada em terapias para aliviar o stress, a ansiedade e até melhorar a qualidade do sono. Segundo o site Healthline, vários estudos indicam que os cobertores pesados podem ter muitos benefícios para a saúde:

A partir da próxima quarta-feira, 18 de dezembro, o Aldi vai lançar estes cobertores pesados, a um preço muito mais acessível do que é habitual: 29,99 euros numa versão de 6 kg. Disponíveis em duas cores neutras, em tons castanhos, para não perder a data de chegada dos cobertores à loja, pode configurar um alerta no seu e-mail e garantir que não se esquece de adquirir o seu assim que estiver disponível.