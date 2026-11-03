«Mesmo tendo máquina de secar, gosto mais desta cobertura». Esta cobertura para estendal veio salvar o inverno

Os dias de chuva aproximam-se, as temperaturas já começam a descer e não vai demorar muito até chegarem os dias em que a roupa não seca. Sabemos que nem toda a gente tem espaço ou orçamento para uma máquina de secar, mas a boa notícia é que existem alternativas, e há quem as prefira mesmo tendo uma em casa. «Mesmo tendo máquina de secar, gosto mais desta cobertura», escreveu uma compradora da cobertura aquecida para estendal de que vamos falar.
Esta cobertura não é novidade para nós: já escrevemos sobre ela noutros anos e, de lá para cá, tem somado cada vez mais compradores e mais elogios. Na Amazon tem 4,4 estrelas em mais de 2 mil avaliações, e as reações são entusiastas. «Cubro bem o estendal, ligo e vou treinar. Quando volto, três horas depois, a roupa está 99% seca», conta um comprador que usa roupa grossa, e outro garante que, antes, «secar a roupa dentro de casa demorava um dia inteiro ou mais» e agora fica «perfeitamente seca em hora e meia ou duas». Está à venda por 55,72€.
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O que vem na caixa
A cobertura é feita de um material sintético leve, semelhante ao dos sacos reutilizáveis de supermercado, de cor cinzenta, e extensível: ajusta-se a estendais de 105 a 180 cm de comprimento, com 56 cm de largura e 106 cm de altura. O aquecedor vem incluído, tal como os velcros para reduzir o tamanho e os dois fechos de correr que facilitam a colocação. Um comprador resume o funcionamento: «O sistema é muito básico, só é preciso cobrir o estendal com o plástico e colocar o aquecedor.»
Fecha bem e aproveita o calor
O segredo está em manter o ar quente lá dentro. Um comprador nota que a cobertura é grande e «cobre tanto que até sobram centímetros no chão, mas ainda bem, assim o ar quente não escapa». Parte do calor sai por pequenos orifícios e aquece a divisão onde o estendal está. Outro comprador conta que o ar fica a cheirar «muito bem», ao amaciador que se usa na roupa.
Um aquecedor discreto
O aquecedor tem várias potências, e há quem o use à máxima. Um utilizador diz que «faz muito pouco ruído, o que me surpreendeu».
Para roupa delicada e para guardar
A marca refere que a cobertura serve para cuidar de roupa delicada e proteger do pó, e há quem já tenha secado «desde camisolas de lã a lençóis», dobrados para caberem no estendal, sem que encolham. Depois de usada, dobra-se com facilidade e vem com uma bolsa para guardar, e outra compradora destaca que «não ocupa espaço», o que ajuda em casas pequenas.
Para quem vive onde chove muito
Uma compradora que vive na Galiza e tem três filhos escreveu que a cobertura «vai salvar-me este inverno», e outro comprador garante que, quando se experimenta duas vezes, «já não se consegue viver sem ela».
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