Tem placa de indução ou vitrocerâmica? Invista nestas coberturas de proteção resistentes a impactos

Ter uma placa de indução ou vitrocerâmica é um investimento importante, mas mantê-la impecável exige cuidados. Entre os salpicos de óleo e o desgaste do dia-a-dia, é fácil que a placa perca o brilho inicial. Uma forma de a preservar é com coberturas de proteção resistentes a impactos.

Estas coberturas de vidro temperado oferecem uma superfície robusta e multifuncional. Servem para proteger a placa, mas também podem ser utilizadas como tábua de corte ou como proteção contra salpicos enquanto cozinha.

Utilização multifuncional

Uma das grandes vantagens destas coberturas é a sua versatilidade. Podem ser utilizadas em placas de indução, vitrocerâmicas e até em fogões a gás. Com tamanhos que se adaptam à maioria das superfícies, permitem uma utilização multifuncional. Ao cozinhar, podem servir como uma base segura para os seus utensílios, e ao terminar, funcionam como um tampo elegante para proteger a placa.

A facilidade de limpeza é outro ponto a favor. A superfície não porosa do vidro não retém odores e é fácil de lavar. E não se preocupe com a segurança, pois o vidro é resistente a impactos e arranhões, proporcionando durabilidade a longo prazo.

Placas para todos os gostos e cozinhas

No que diz respeito ao design, estas coberturas não desiludem. Disponíveis numa variedade de cores e acabamentos, são capazes de complementar qualquer estilo de cozinha. Desde uma cobertura negra que confere um toque minimalista até opções adornadas com frases, imagens de cavalos ou malaguetas, certamente encontrará a cobertura perfeita para o seu gosto. As placas medem 30 x 52 cm e incluem pés de diferentes alturas, que são autoadesivos e antideslizantes, garantindo assim maior estabilidade. Este detalhe revela que as coberturas são ajustáveis e podem ser personalizadas para se adaptarem a diversas configurações de fogão. Além disso, o uso de coberturas de vidro pode proporcionar uma sensação de amplitude e luminosidade, tornando a cozinha ainda mais acolhedora.

Também disponíveis com o design do seguinte vídeo:

Opiniões de quem comprou

Não é de admirar que este produto tenha uma média de satisfação de 4,6 estrelas, uma vez que os utilizadores partilham experiências muito positivas. Muitos destacam a sua durabilidade: "Já faz mais de dois anos que comprei e continuam como no primeiro dia." Outros elogiam a sua multifuncionalidade: "Utilizo para cortar verduras e carnes, e a limpeza é super fácil." Há também quem realce a estética: "O design é elegante e dá vida à minha cozinha." Uma utilizadora afirma: "Tal como anunciado, fica lindo e cobre perfeitamente a vitrocerâmica. As patas que vêm com o produto são uma mais-valia, pois podem ser colocadas em diferentes alturas." Outra ressalta: "É uma proteção de placa não só estética, mas também prática, devido à sua solidez e resistência ao calor. Os pés de diferentes alturas permitem adaptar-se a praticamente todas as placas de cozinha."

