Esqueça a roupa húmida durante dias: esta cobertura para estendal seca tudo em horas

Quando um produto entra para a lista dos mais vendidos da Amazon, especialmente numa categoria exigente como a dos grandes eletrodomésticos, é difícil não ficar curioso. No caso desta cobertura aquecida para estendal, a novidade é apenas o destaque, porque já a conhecíamos bem. Já tínhamos falado dela antes e percebemos rapidamente porquê: em pleno outono e inverno, resolve um dos problemas mais persistentes da casa, a roupa que demora dias a secar e acaba por ganhar cheiro a humidade.

A lógica de funcionamento não podia ser mais direta. A roupa é pendurada no estendal como habitualmente e a cobertura extensível adapta-se à estrutura, criando um espaço fechado onde o calor circula de forma uniforme. O resultado é uma secagem muito mais rápida, mesmo em dias frios ou chuvosos. Um utilizador resume bem a experiência ao dizer que, mesmo com roupa grossa, “em cerca de três horas está praticamente tudo seco”, algo que dificilmente acontece sem este tipo de ajuda.

Outro ponto frequentemente referido é o cuidado com os tecidos. Ao permitir ajustar a intensidade do aquecimento, esta solução evita os danos que muitas vezes associamos às máquinas de secar tradicionais. Há quem destaque que “em duas horas, no máximo, a roupa fica seca e sem rugas”, o que a torna adequada tanto para peças do dia a dia como para tecidos mais sensíveis.

Além disso, o calor libertado não se limita à roupa. O espaço onde o estendal está colocado aquece ligeiramente, algo que vários compradores consideram uma vantagem durante os meses frios. Não é por acaso que o produto soma quase duas mil avaliações, mantém uma média de 4,3 estrelas, teve mais de duas mil compras no último mês e está agora disponível por 46€, após uma descida dos 53€. Um daqueles casos em que a popularidade acompanha a utilidade real.

