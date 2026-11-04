O colagénio está na moda, mas faz mesmo desaparecer as rugas ou está a gastar dinheiro numa falsa promessa?

Há afrouxamento do tecido conjuntivo e, principalmente com a pele, os efeitos visuais do envelhecimento tornam-se aparentes, como tom opaco, linhas finas e rugas.

Está nos suplementos, nos cremes e até nos tratamentos estéticos. O colagénio tornou-se um dos ingredientes mais procurados no universo da beleza, mas será que os resultados correspondem às promessas? A investigação científica deixa algumas dúvidas e os especialistas lembram que há cuidados muito mais importantes para manter a pele saudável.

Se já entrou numa farmácia, numa loja de produtos de beleza ou navegou pelas redes sociais à procura de soluções para combater as rugas, é provável que se tenha cruzado com o colagénio. Em pó, cápsulas, ampolas, bebidas ou cremes, esta proteína está cada vez mais presente nas rotinas de quem procura uma pele mais firme, hidratada e com um aspeto jovem.

A popularidade não é difícil de explicar. Com o avançar da idade, a produção natural de colagénio diminui e a pele vai perdendo parte da sua firmeza e elasticidade. A promessa dos produtos que chegam ao mercado é simples: compensar essa perda e ajudar a combater os sinais do envelhecimento.

Mas será que tomar colagénio faz realmente diferença? E será que um creme com esta proteína consegue devolver à pele a firmeza que perdeu?

A resposta não é tão simples como a publicidade faz parecer. Embora existam estudos que apontam para alguns benefícios, a evidência científica continua a apresentar resultados contraditórios. E nem todos os produtos com colagénio atuam da mesma forma.

O que é o colagénio e porque é tão importante para a pele?

O colagénio é uma proteína estrutural naturalmente produzida pelo organismo. É uma das principais responsáveis por dar resistência e estrutura a vários tecidos, incluindo a pele, os ossos, os tendões, os ligamentos e as cartilagens.

Na pele, encontra-se sobretudo na derme, a camada intermédia, onde contribui para a firmeza, a resistência e a elasticidade.

Com o envelhecimento, a produção natural desta proteína vai diminuindo. Ao mesmo tempo, as fibras existentes sofrem alterações e degradação. O resultado pode traduzir-se numa pele mais fina, menos firme e com maior tendência para desenvolver rugas e flacidez.

A partir dos 25 anos, é frequente apontar-se o início desta diminuição, embora não exista uma idade exata a partir da qual todas as pessoas começam a perder colagénio ao mesmo ritmo. A genética, a exposição solar, o tabagismo, a alimentação e outros fatores relacionados com o estilo de vida também influenciam este processo.

É neste contexto que os suplementos e os tratamentos à base de colagénio ganharam popularidade.

Suplementos de colagénio: ajudam realmente a melhorar a pele?

Uma das formas mais populares de consumir esta proteína é através de suplementos alimentares, disponíveis em cápsulas, pó ou formato líquido.

Muitos destes produtos contêm colagénio hidrolisado, também conhecido como péptidos de colagénio. Trata-se de colagénio que foi dividido em fragmentos mais pequenos, facilitando a sua digestão e absorção.

Mas há um pormenor importante: quando ingerimos colagénio, o organismo não o transporta diretamente para a pele. Durante a digestão, a proteína é dividida em aminoácidos e pequenos péptidos, que o corpo utiliza de acordo com as suas necessidades.

Ou seja, tomar um suplemento não significa que o colagénio vá diretamente preencher as rugas ou recuperar a firmeza do rosto.

O que diz, então, a investigação?

Uma revisão sistemática e meta-análise publicada em 2025, na revista The American Journal of Medicine, analisou 23 ensaios clínicos, envolvendo 1474 participantes. A análise global encontrou melhorias na hidratação, elasticidade e rugas da pele entre as pessoas que tomaram suplementos de colagénio.

No entanto, os resultados mudaram quando os investigadores tiveram em conta a qualidade dos estudos e a origem do financiamento. Nos ensaios sem financiamento da indústria farmacêutica, não foram encontrados benefícios significativos. Os estudos de maior qualidade também não demonstraram efeitos relevantes.

Os autores concluíram que, atualmente, não existe evidência clínica suficiente para recomendar suplementos de colagénio como forma de prevenir ou tratar o envelhecimento da pele.

Por outro lado, uma meta-análise publicada no final de 2025, na Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, encontrou melhorias estatisticamente significativas na hidratação e na elasticidade da pele, embora os investigadores tenham identificado limitações nos estudos analisados.

O que significa isto para quem está a pensar comprar um suplemento? Que pode existir algum benefício, mas ainda não há provas suficientemente consistentes para garantir resultados ou justificar a ideia de que o colagénio é uma solução antienvelhecimento.

Colagénio em cápsulas, pó ou líquido: qual é a melhor opção?

Nas farmácias e nos supermercados, a oferta é cada vez maior. Existem suplementos de origem bovina, marinha e outras fontes, com diferentes concentrações, formulações e ingredientes associados.

Há também diferentes tipos de colagénio. O tipo I é predominante na pele, nos ossos e nos tendões, enquanto o tipo II está sobretudo associado à cartilagem.

Por isso, a escolha deve ter em conta a finalidade do produto. No entanto, não existe evidência suficiente para afirmar que o colagénio marinho é sempre superior ao bovino ou que uma determinada apresentação produz necessariamente melhores resultados.

Também não há provas robustas de que as cápsulas sejam mais eficazes do que o pó ou o formato líquido. O importante é perceber a composição do suplemento, a sua origem e a finalidade para a qual está a ser comercializado.

Antes de começar a tomar qualquer suplemento, é aconselhável pedir orientação a um médico ou farmacêutico, sobretudo no caso de pessoas com problemas de saúde, que tomem medicação ou tenham alergias alimentares.

E os cremes com colagénio? Conseguem combater as rugas?

Outra presença habitual nas rotinas de beleza são os cremes e séruns que incluem colagénio na sua composição.

A ideia de aplicar diretamente na pele a proteína que lhe dá firmeza parece fazer sentido. Contudo, existe uma limitação: as moléculas de colagénio são geralmente demasiado grandes para atravessar a barreira cutânea e chegar às camadas mais profundas, onde se encontra a estrutura natural desta proteína.

Isto não significa que os cosméticos com colagénio não tenham qualquer utilidade.

Podem contribuir para a hidratação, ajudar a reter água à superfície da pele e melhorar temporariamente a sua aparência. Mas esse efeito não deve ser confundido com a capacidade de reconstruir as fibras de colagénio da derme ou eliminar rugas.

A composição completa do produto é, por isso, mais importante do que a simples presença da palavra «colagénio» no rótulo.

Vitamina C, protetor solar e alimentação: os cuidados que continuam a fazer a diferença

Apesar da popularidade dos suplementos, há medidas que continuam a ser fundamentais para preservar a saúde da pele.

Uma delas é a proteção solar. A exposição à radiação ultravioleta contribui para a degradação do colagénio e acelera o envelhecimento cutâneo. A utilização diária de protetor solar de largo espetro, com fator de proteção solar (FPS) 30 ou superior, é uma das principais recomendações dos dermatologistas.

A alimentação também desempenha um papel importante. O organismo precisa de aminoácidos, provenientes das proteínas da alimentação, e de vários nutrientes para produzir colagénio.

Entre eles destaca-se a vitamina C, essencial à síntese desta proteína. Pode ser encontrada em alimentos como laranjas, kiwis, morangos, pimentos e brócolos.

Isto não significa que seja necessário tomar suplementos de vitamina C se a alimentação já fornecer quantidades adequadas. O mais importante é manter uma dieta equilibrada e variada.

Não fumar, evitar a exposição solar excessiva, manter uma boa hidratação e praticar exercício físico são outros hábitos que contribuem para a saúde geral e para o bem-estar da pele.

Tratamentos estéticos para estimular a produção de colagénio: quando fazem sentido?

Para quem procura resultados mais visíveis, existem também tratamentos estéticos que pretendem estimular a produção natural de colagénio.

É o caso dos chamados bioestimuladores, tratamentos injetáveis que atuam nos tecidos e procuram promover a formação de novo colagénio. Existem ainda procedimentos com laser e outras tecnologias utilizadas para melhorar a textura, a firmeza e alguns sinais do envelhecimento.

No entanto, estes tratamentos não são adequados para todas as pessoas nem devem ser escolhidos apenas por estarem na moda.

A idade, o estado da pele, as características individuais e os objetivos de cada pessoa devem ser avaliados por um médico qualificado. Os procedimentos têm indicações, limitações e possíveis efeitos adversos, pelo que exigem uma avaliação individual.

Também não existe uma idade universal a partir da qual todas as pessoas devam começar a fazer tratamentos estéticos. A necessidade e a adequação dependem de cada caso.

Afinal, vale a pena investir em colagénio?

O colagénio é essencial ao funcionamento do organismo e tem um papel importante na estrutura da pele. Isso não significa, porém, que todos os produtos que o contêm consigam recuperar a firmeza perdida ou travar o envelhecimento.

Os suplementos podem apresentar alguns benefícios, sobretudo ao nível da hidratação e da elasticidade, mas a investigação ainda não permite garantir resultados consistentes. Nos cremes, o efeito está sobretudo associado à hidratação superficial, enquanto os tratamentos estéticos exigem uma avaliação médica.

A melhor estratégia continua a passar por uma rotina de cuidados adequada, proteção solar diária, alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.

O colagénio pode ter lugar numa rotina de beleza, mas não é uma proteína milagrosa. Antes de investir num produto, vale a pena perceber o que realmente pode fazer, quais são as suas limitações e se é adequado às necessidades da sua pele.