Mais um achado na loja que é um fenómeno em Portugal: estas colchas de 13 euros fazem corar a Zara Home e a IKEA

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A Action já há muito que conquistou o coração do portugueses com as suas pechinchas, e há um novo produto que está a dar muito que falar. Com as promoções de verão a decorrer, a retalhista low-cost está a vender umas colchas que prometem fazer furor em esgotar em poucos dias.

Se anda à procura de uma forma simples de dar um novo ar ao quarto sem gastar uma fortuna, esta colcha da Action merece a sua atenção. Disponível em várias cores (verde seco, rosa e bege) e com enormes dimensões (240 x 220 cm), destaca-se pelo tecido macio e leve, que proporciona conforto durante todo o ano.

Além de deixar a cama mais aconchegante, acrescenta um toque elegante e sofisticado à decoração, adaptando-se facilmente a diferentes estilos. E o melhor? Custa menos do que muitas alternativas semelhantes de outras lojas, tornando-se num verdadeiro achado para quem procura qualidade a um preço acessível.

Esta peça decorativa faz concorrência às grandes marcas, como a Zara Home ou o IKEA, que têm modelos quase iguais a preços muito menos convidativos!

Pode ver detalhes da colcha na galeria que preparámos para si