Parece uma colcha de uma marca de luxo, mas é do Lidl e custa menos de 10 euros

Há peças de decoração que conseguem mudar o aspeto de um quarto, sem ser preciso trocar móveis ou gastar uma fortuna. Uma boa colcha é uma delas e há uma no Lidl que reúne precisamente os dois ingredientes que mais interessam: um visual cuidado e um preço muito baixo.

A cadeia alemã voltou a ter nas lojas uma colcha da marca Livarno que já tinha feito sucesso anteriormente. Está disponível em bege e cinzento, duas opções neutras que combinam facilmente com diferentes estilos de quarto, desde os mais minimalistas aos mais clássicos.

O preço? 9,99 euros.

Parece mais cara do que realmente é

O grande trunfo desta colcha está precisamente na aparência. As tonalidades neutras e o design discreto dão-lhe um ar mais sofisticado do que seria de esperar de uma peça que custa menos de 10 euros. É uma daquelas compras que podem ajudar a dar ao quarto um aspeto mais composto sem obrigar a grandes mudanças na decoração.

O bege é uma escolha particularmente fácil de conjugar com madeira, branco ou tons naturais. Já o cinzento funciona bem com uma decoração mais contemporânea e combina facilmente com roupa de cama de diferentes cores. Ou seja, não é preciso redecorar o quarto inteiro para tirar partido da peça.

A colcha tem as dimensões de 220 por 240 centímetros, pelo que é importante confirmar se o tamanho é adequado à cama antes de comprar. A relação entre preço e tamanho é, naturalmente, um dos principais argumentos desta proposta: por 9,99 euros, é possível renovar o aspeto da cama sem o investimento associado a muitas das opções disponíveis em lojas especializadas em decoração.

A colcha estará disponível nas lojas Lidl entre 14 e 20 de agosto, ou enquanto houver stock. E há outro detalhe a ter em conta: não é propriamente uma novidade. A peça está de regresso ao Lidl depois de já ter estado disponível anteriormente, o que ajuda a explicar o interesse em torno do produto.

Para quem andava à procura de uma forma simples e económica de dar outro ar ao quarto, pode ser uma daquelas oportunidades que desaparecem rapidamente das prateleiras.