Este colchão dobrável pode ser útil para visitas e há versões a partir dos 64€

Este artigo pode conter links afiliados*

“É uma grande ajuda para a manutenção da piscina”: O segredo de 60€ que substitui os robôs caros

Esta máquina para limpar sofás custa menos de 100 € e já soma mais de 92 mil avaliações na Amazon

O aspirador ideal para bricolage está com desconto e tem mais de 800 avaliações

Diga adeus às migalhas e ao pó: este aspirador de mão custa apenas 20 euros

Escolha da Amazon: esta torre de tomadas ocupa muito menos espaço e está a substituir as velhas extensões

Nem toda a gente tem espaço para manter uma cama extra montada em casa. É precisamente aqui que um colchão dobrável pode ser útil. Quando não está a ser usado, dobra-se e guarda-se na bolsa incluída, ficando pronto a abrir quando chegam visitas ou quando é preciso uma cama extra.

Este colchão dobrável da Autsel está disponível em vários tamanhos. A versão maior mede 140x200x15 cm e está atualmente com 10% de desconto, passando de 182,96€ para 164,16€. Existem também versões mais pequenas, com preços a partir de 64€.

Adquira o colchão dobrável Autsel na Amazon

Para receber visitas sem ter uma cama extra em casa

É sobretudo neste contexto que aparecem várias das avaliações. Uma compradora conta que chegou a comprar dois para ter em casa quando recebe convidados e que já foram experimentados por pessoas de diferentes tamanhos, com uma conclusão comum: “todos dizem que é muito confortável”. Outra pessoa comprou-o precisamente para visitas e, depois de o experimentar, ouviu que era “super cómodo”, tinha “muito bom toque”, não era duro e “se adapta muito bem ao corpo”. Há ainda uma história curiosa de alguém que o colocou no sofá-cama e acabou por conquistar um novo fã: “Desde que o coloquei, o meu filho quer dormir no sofá.”

Conforto para dormir e até para massagens

O conforto também aparece várias vezes nas avaliações. Uma pessoa considera-o “ideal para dar massagens” e outra optou por colocar um sobrecolchão de cerca de 3 cm por cima, para tornar as dobras menos percetíveis quando está deitada. Uma pequena adaptação para quem prefere uma superfície ainda mais uniforme.

Adquira o colchão dobrável Autsel na Amazon

Fácil de guardar e transportar

Quando deixa de ser necessário, o colchão dobra-se em três partes e pode ser guardado na bolsa incluída. As avaliações destacam precisamente esta característica. Uma compradora considera que “poder dobrá-lo desta maneira com a sua capa protetora torna-o muito prático”, enquanto outra salienta a utilidade da bolsa com asas. Há ainda quem o tenha levado para o campismo, aproveitando o formato compacto para o transportar.

Disponível em vários tamanhos e com preços a partir dos 64€, este colchão oferece uma forma prática de ter uma cama extra sem ocupar permanentemente o espaço de uma cama convencional.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.