Preço deste colchão de campismo caiu a pique e está a 22 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

"Superou todas as minhas expectativas": descobrimos o colchão mais vendido da Amazon (e há em todos os tamanhos)

O modelo da Intex tem feito sucesso na Amazon, somando mais de 43 mil avaliações e uma média de 4,3 estrelas. É confortável, fácil de transportar e ideal para usar tanto em campismo como em casa, quando é preciso uma cama extra. “Muito cómodo, cabem duas pessoas perfeitamente”, refere uma das utilizadoras.

O colchão mede 183x203x25 cm, suporta até 273 kg e é feito em vinil resistente à água. Pode ser usado no exterior sem problemas, e dobra-se facilmente para guardar ou levar em viagem. “Estupendo para levar para o campismo, incha e desincha com facilidade”, escreve outro comprador. A válvula permite um enchimento rápido — entre 3 a 30 minutos, dependendo do tipo de bomba usada — e muitos destacam o conforto surpreendente para o preço. “Excelente colchão, 10/10”, lê-se num dos comentários mais votados.

Com um desconto de 45%, o preço baixou para 22,51 euros, o que torna este modelo um dos mais procurados do momento. “Boa qualidade de colchão de ar para hóspedes e campismo. Fácil de encher e esvaziar. Faz exatamente o que promete”, resume uma das opiniões. A marca Intex é líder em camas insufláveis, tanto de solteiro como de casal, na Amazon e, segundo os utilizadores, este colchão combina bem qualidade, conforto e portabilidade — tudo por um valor bastante acessível.

Adquira o colchão insuflável aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.