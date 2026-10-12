Sim, há colchões de casal na Amazon a 120 euros. E este continua a somar elogios

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Mudar de colchão é daquelas decisões que se vão adiando, em parte porque os preços assustam. Mas dormir bem não tem de custar uma fortuna, e há opções na Amazon que o provam. Foi ao percorrer os produtos mais vendidos da plataforma que nos deparámos com este colchão viscoelástico da DUÉRMETE ONLINE, e o que mais nos chamou a atenção foi o preço: na medida de casal (140x200), custa 121,98 €, um valor difícil de encontrar para um colchão com 20 cm de altura.

Há ainda outras medidas de casal, com preços para vários orçamentos: o 135x190 está a 108,76 €, o 140x190 a 122,99 € e o 135x200 a 135,19 €. Para quem prefere mais espaço, o 160x200 custa 154,50 €, o 180x200 172,80 € e o 180x190 186,01 €. O modelo tem o selo “Escolha da Amazon”, soma mais de 2.000 avaliações e registou mais de 100 compras só no último mês.

Dois lados, um para cada estação

O grande trunfo deste colchão é ser reversível. Num dos lados, a face de inverno tem um tecido stretch branco de alta gramagem com 2 cm de viscoelástica, super macia, que oferece calor e conforto nas noites mais frias. No outro, a face de verão é feita em malha 3D muito respirável, que garante frescura e ventilação quando as temperaturas sobem. Basta virar o colchão consoante a época do ano.

Elogiado por quem já o experimentou

As avaliações dos clientes são um dos argumentos mais fortes. Uma compradora espanhola, que já dorme nele há cerca de dois meses, garante que é “muito confortável e, para mim, melhor do que o meu colchão anterior, muito mais caro”. Na sua análise, destaca o equilíbrio entre conforto e firmeza: não é demasiado mole, mas também não dá aquela sensação de dormir numa superfície rígida. E conclui que, para duas pessoas, oferece um bom equilíbrio entre conforto, firmeza e estabilidade.

Outra cliente resume a experiência com um título que diz tudo: “muito cómodo, firme e com bom preço”. Sublinha ainda que não pesa demasiado e é fácil de mover, e que a existência de duas faces é um extra muito bem-vindo.

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Espuma HR de alta densidade para cuidar da coluna

No interior, o colchão tem um núcleo de espuma HR de alta densidade e excelente recuperação, de célula aberta e muito respirável. Esta estrutura mantém a coluna alinhada durante o sono, com uma firmeza média-alta que agrada a quem procura suporte sem prescindir do conforto. A camada de 2 cm de viscoelástica ajuda ainda a aliviar a tensão muscular enquanto se descansa.

Protegido contra ácaros e feito em Espanha

O colchão é tratado contra ácaros, bactérias e fungos, o que o torna uma boa opção para quem tem alergias. É fabricado em Espanha e tem certificações de qualidade e segurança dos materiais.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.